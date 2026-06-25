AMD Ryzen 7 9800X3D Yerine Eski Intel: İşlemci Pazarında Yeni Dolandırıcılık Yöntemi

Dünya çapındaki oyun tutkunları ve teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran AMD Ryzen 7 9800X3D işlemcisiyle ilgili beklenmedik bir olay meydana geldi. Bir kullanıcı, bu en yeni çipi satın aldıktan sonra kutudan tamamen farklı ve çok daha eski bir modelle karşılaştı. Bu durum, büyük çevrimiçi satış platformlarında güvenlik ve ürün kalite kontrolü konusunu yeniden gündeme getirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgiye göre, alıcı AMD'nin yeni amiral gemisi işlemcisini sipariş etmiş, ancak paket açıldığında içinden 2020 yılında piyasaya sürülen Intel Core i9-10900K çipi çıkmış. En şaşırtıcı olan ise, ürün kutusunun fabrika çıkışlı gibi mühürlü olması ve dışarıdan hiçbir şüphe uyandırmamasıdır. ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, bu durum işlemci pazarındaki karmaşık bir dolandırıcılık şemasının parçası olabilir.

Dolandırıcılık nasıl gerçekleştirildi?

Uzmanların tahminine göre, olay "sahte iade" (fraudulent return) yöntemiyle ilgili. Bu yöntemde, kötü niyetli bir alıcı pahalı bir ürünü satın alıyor, ardından içindeki orijinal cihazı daha ucuz veya eski bir modelle değiştirip paketini ustalıkla yeniden mühürlüyor. Ardından ürün mağazaya iade ediliyor ve satıcı, kutunun bütünlüğüne güvenerek ürünü tekrar satışa sunuyor.

Mağdur için bu durum sadece maddi bir kayıp değil, aynı zamanda teknik bir sorundur. Çünkü Ryzen 7 9800X3D için tasarlanan anakartlar (motherboards) AMD platformuna dayalıdır ve bunlara bir Intel işlemci takmak kesinlikle imkansızdır. Bu da kullanıcının tüm bilgisayar toplama planlarını altüst etmiştir.

Şu ana kadar Amazon platformu bu olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bu tür durumlar büyük pazaryerlerinde ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de NVIDIA RTX serisi ekran kartları ve yüksek performanslı diğer bileşenlerle ilgili benzer değişim vakaları kaydedilmişti.

Alıcılar için tavsiyeler

Uluslararası platformlardan veya yerel çevrimiçi mağazalardan pahalı yedek parçalar sipariş eden teknoloji meraklılarının dikkatli olmaları tavsiye edilir. Uzmanlar şu önlemlerin alınmasını öneriyor:

Ürünü kuryenin yanında veya teslimat noktasında açıp kontrol etmek;

Paketin açılış sürecini videoya kaydetmek (bu daha sonra kanıt olarak hizmet eder);

Satıcının puanını ve önceki alıcıların bıraktığı yorumları dikkatle incelemek;

Şüphe uyandıracak kadar ucuz fiyatlara karşı dikkatli olmak.

Bu olay, teknoloji devleri ve satış platformları için ürün iade sisteminin daha da geliştirilmesinin gerekliliğini göstermektedir. Aksi takdirde, en güvenilir markalar bile dolandırıcıların kurbanı olabilir ve alıcıların güveni sarsılabilir.