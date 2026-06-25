Netris girişimi, AI veri merkezlerini hızla devreye almak için 15 milyon dolar yatırım topladı

·21·Teknoloji
Netris girişimi, AI veri merkezlerini hızla devreye almak için 15 milyon dolar yatırım topladı

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, dünya genelinde veri merkezlerine olan talep hızla artıyor. Ancak GPU (grafik işlemciler) ve ağ ekipmanlarını satın almak işin sadece yarısı; bunları yapılandırmak ve devreye almak aylar sürebilir. Ağ otomasyonu üzerine uzmanlaşan Netris girişimi, tam da bu sorunu çözmeyi hedefleyerek Andreessen Horowitz (a16z) risk sermayesi fonundan 15 milyon dolar yatırım aldı. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, Netris tarafından geliştirilen yazılım ağ anahtarlarında (switches) çalışıyor ve yeni nesil bulut sağlayıcılarının (neoclouds) altyapılarını kat kat daha hızlı kurmalarına olanak tanıyor. Bu platform sadece yapılandırma sürecini otomatize etmekle kalmıyor, aynı zamanda sunucuları donanım düzeyinde izole ederek aynı anda birden fazla müşteriye hizmet verme (multi-tenancy) imkanı sağlıyor.

AI kümeleri için donanım hızlandırma

Eskiden veri merkezleri ağırlıklı olarak Microsoft, AWS, Google veya Oracle gibi devlerin kontrolündeydi. Bu şirketler, binlerce mühendisleri aracılığıyla ağ otomasyonunu bağımsız olarak inşa ettiler. Ancak daha küçük bulut sağlayıcıları için bu tür kaynaklar mevcut değil. Netris CEO'su Alex Saroyan'a göre, geleneksel yazılım tanımlı ağlar (SDN), veri akışının çok yüksek olduğu AI kümeleri için yetersiz kalıyor.

"AI için basit yazılımlar yetersiz kalıyor çünkü trafik hacmi aşırı yüksek ve her şeyin donanım düzeyinde hızlandırılması gerekiyor. Biz tam olarak bu sorunu çözen, donanım hızlandırmalı bir sistem geliştirdik," diyor Saroyan. Dikkat çekici olan nokta, girişimin kendi sisteminde yapay zeka kullanmamasıdır. Şirket yöneticisi, ağ ayarlarını değiştirirken "yaratıcılığın" değil, kesinliğin ve tekrarlanabilirliğin önemli olduğunu vurguluyor.

Pazardaki konumu ve ortaklıklar

Netris platformu şu anda dünya genelinde Lightning AI, Foxconn, Hewlett Packard Enterprise ve Tensorwave gibi şirketler dahil olmak üzere 35'ten fazla büyük GPU kümesinde kullanılıyor. Toplamda platformun yönetimi altında yaklaşık 1 milyon grafik işlemci çalışıyor. Girişimin teknolojisi NVIDIA uzmanları üzerinde de büyük bir etki bıraktı ve çip devi, müşterilerine Netris hizmetlerini kullanmalarını tavsiye etmeye başladı.

Özbekistan pazarında da son yıllarda veri merkezlerinin inşasına ve dijital altyapının geliştirilmesine verilen önem artıyor. Netris gibi çözümler, yerel sağlayıcılar için AI hesaplama güçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde devreye almak adına bir örnek olabilir. Platformun temel avantajları şunlardır:

  • Ağ ekipmanlarının otomatik yapılandırılması ve yönetimi;
  • NVIDIA ve AMD sunucularıyla tam uyumluluk;
  • Donanım düzeyinde kaynak izolasyonu;
  • Altyapı kurulum süresinin birkaç aydan birkaç güne indirilmesi.
Yeni toplanan 15 milyon dolarlık yatırım, Netris'in ürününü daha da geliştirmesine ve küresel pazardaki payını artırmasına olanak tanıyacak. GPU kaynaklarının her saatinin maliyetli olduğu bir dönemde, ekipmanların boş kalma süresini azaltan teknolojiler yatırımcılar için oldukça cazip olmaya devam ediyor.

NetrisAIVeri MerkeziYatırımNVIDIA
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple Ürün Fiyatları Arttı: Mac ve iPad Modelleri Önemli Ölçüde PahalandıApple Ürün Fiyatları Arttı: Mac ve iPad Modelleri Önemli Ölçüde PahalandıBugün, 20:29Xiaomi, yeni nesil Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotu tanıttıXiaomi, yeni nesil Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotu tanıttıBugün, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D Yerine Eski Intel: İşlemci Pazarında Yeni Dolandırıcılık YöntemiAMD Ryzen 7 9800X3D Yerine Eski Intel: İşlemci Pazarında Yeni Dolandırıcılık YöntemiBugün, 19:59ABD, Çin Teknolojileri Nedeniyle Polestar Elektrikli Araçlarının Satışını YasakladıABD, Çin Teknolojileri Nedeniyle Polestar Elektrikli Araçlarının Satışını YasakladıBugün, 19:57Oppo Reno16 serisi küresel pazara çıktı: 200 MP kamera ve IP69K korumasıOppo Reno16 serisi küresel pazara çıktı: 200 MP kamera ve IP69K korumasıBugün, 19:22ABD'de Sürücüsüz Araçlar İçin Fren Pedalı Zorunluluğunun Kaldırılması BekleniyorABD'de Sürücüsüz Araçlar İçin Fren Pedalı Zorunluluğunun Kaldırılması BekleniyorBugün, 18:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı