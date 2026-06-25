Netris girişimi, AI veri merkezlerini hızla devreye almak için 15 milyon dolar yatırım topladı

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, dünya genelinde veri merkezlerine olan talep hızla artıyor. Ancak GPU (grafik işlemciler) ve ağ ekipmanlarını satın almak işin sadece yarısı; bunları yapılandırmak ve devreye almak aylar sürebilir. Ağ otomasyonu üzerine uzmanlaşan Netris girişimi, tam da bu sorunu çözmeyi hedefleyerek Andreessen Horowitz (a16z) risk sermayesi fonundan 15 milyon dolar yatırım aldı. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, Netris tarafından geliştirilen yazılım ağ anahtarlarında (switches) çalışıyor ve yeni nesil bulut sağlayıcılarının (neoclouds) altyapılarını kat kat daha hızlı kurmalarına olanak tanıyor. Bu platform sadece yapılandırma sürecini otomatize etmekle kalmıyor, aynı zamanda sunucuları donanım düzeyinde izole ederek aynı anda birden fazla müşteriye hizmet verme (multi-tenancy) imkanı sağlıyor.

AI kümeleri için donanım hızlandırma

Eskiden veri merkezleri ağırlıklı olarak Microsoft, AWS, Google veya Oracle gibi devlerin kontrolündeydi. Bu şirketler, binlerce mühendisleri aracılığıyla ağ otomasyonunu bağımsız olarak inşa ettiler. Ancak daha küçük bulut sağlayıcıları için bu tür kaynaklar mevcut değil. Netris CEO'su Alex Saroyan'a göre, geleneksel yazılım tanımlı ağlar (SDN), veri akışının çok yüksek olduğu AI kümeleri için yetersiz kalıyor.

"AI için basit yazılımlar yetersiz kalıyor çünkü trafik hacmi aşırı yüksek ve her şeyin donanım düzeyinde hızlandırılması gerekiyor. Biz tam olarak bu sorunu çözen, donanım hızlandırmalı bir sistem geliştirdik," diyor Saroyan. Dikkat çekici olan nokta, girişimin kendi sisteminde yapay zeka kullanmamasıdır. Şirket yöneticisi, ağ ayarlarını değiştirirken "yaratıcılığın" değil, kesinliğin ve tekrarlanabilirliğin önemli olduğunu vurguluyor.

Pazardaki konumu ve ortaklıklar

Netris platformu şu anda dünya genelinde Lightning AI, Foxconn, Hewlett Packard Enterprise ve Tensorwave gibi şirketler dahil olmak üzere 35'ten fazla büyük GPU kümesinde kullanılıyor. Toplamda platformun yönetimi altında yaklaşık 1 milyon grafik işlemci çalışıyor. Girişimin teknolojisi NVIDIA uzmanları üzerinde de büyük bir etki bıraktı ve çip devi, müşterilerine Netris hizmetlerini kullanmalarını tavsiye etmeye başladı.

Özbekistan pazarında da son yıllarda veri merkezlerinin inşasına ve dijital altyapının geliştirilmesine verilen önem artıyor. Netris gibi çözümler, yerel sağlayıcılar için AI hesaplama güçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde devreye almak adına bir örnek olabilir. Platformun temel avantajları şunlardır:

Ağ ekipmanlarının otomatik yapılandırılması ve yönetimi;

NVIDIA ve AMD sunucularıyla tam uyumluluk;

Donanım düzeyinde kaynak izolasyonu;

Altyapı kurulum süresinin birkaç aydan birkaç güne indirilmesi.

Yeni toplanan 15 milyon dolarlık yatırım, Netris'in ürününü daha da geliştirmesine ve küresel pazardaki payını artırmasına olanak tanıyacak. GPU kaynaklarının her saatinin maliyetli olduğu bir dönemde, ekipmanların boş kalma süresini azaltan teknolojiler yatırımcılar için oldukça cazip olmaya devam ediyor.