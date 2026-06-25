Cole Palmer 2026 Dünya Kupası kadrosu dışında kalmasıyla ilgili konuştu

Chelsea'nin yıldız oyun kurucusu Cole Palmer, İngiltere milli takımının yeni teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Sakatlıklarla geçen zorlu bir sezonun ardından, 24 yaşındaki futbolcu beklenmedik bir şekilde turnuva kadrosuna dahil edilmedi. Bu karar, İngiliz futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açtı. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Thomas Tuchel milli takımda yeni bir dönem başlatırken, oyuncuların geçmiş hizmetlerinden ziyade mevcut form durumlarına daha fazla odaklanmaya karar verdi. Palmer, geçtiğimiz sezon Stamford Bridge'de zor günler geçirdi. Özellikle kalça bölgesindeki kronik sakatlık oyununu önemli ölçüde etkiledi ve tüm turnuvalarda sadece 11 gol ve 3 asistle sınırlı kalmasına neden oldu.

Palmer'ın soğukkanlılığı ve yeni planları

Şu anda Ibiza'da tatil yapan futbolcu, milli takıma çağrılmadığı için morallerinin bozulmadığını belirtti. Palmer verdiği röportajda, "Bu sezon kariyerimin en iyisi değildi ama yine de şükürler olsun. Değiştirilemeyecek bir karar için ağlamayacağım. Çocuklara turnuvada başarılar dilerim" dedi. Kendi ifadelerine göre, turnuvayı sıradan bir taraftar olarak takip edecek.

Cole Palmer, son dört yıl içinde ilk kez yaz tatilini tamamen dinlenerek geçiriyor. Futbolcu bu süreyi sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel olarak da toparlanmak için kullanıyor. Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla geçirdiği vakit, profesyonel futbolun baskılarından kurtulmasına yardımcı oluyor. Hatta babasının amatör ligdeki maçlarını izlemek için sık sık Manchester'a gittiğini belirtti.

İlginç olan şu ki, Palmer boş zamanlarında kendi kişisel iş projesini de hayata geçirdi. Meşhur "donma" (shivering) gol sevinç tarzına atıfta bulunarak, "Cole'd" Ice markası altında arıtılmış buz ürünleri üretmeye başladı. Futbolcuya göre, bu tür projeler futboldan uzaklaşmasına ve taraftarlarla farklı bir bağ kurmasına yardımcı oluyor.

Thomas Tuchel'in bu cesur kararı, İngiltere milli takımında disiplin ve fiziksel durumun ön plana çıktığının bir göstergesi. Palmer gibi yetenekli bir futbolcunun kadro dışında kalması, takım içindeki rekabetin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Artık futbolcu tüm dikkatini yeni sezona hazırlığa vererek, Chelsea formasıyla eski formunu geri kazanmayı hedefliyor.