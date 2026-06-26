Macaristan'da insan organlarından yemek yapan adam tutuklandı

Macaristan'da korkunç bir suç ortaya çıkarıldı. 30 yaşındaki bir adam, insan organlarını yasa dışı yollarla toplayıp bunlardan yemek hazırladığı şüphesiyle tutuklandı.

Soruşturma bilgilerine göre, şahıs Budapeşte'deki hastanelerden birinde temizlik görevlisi olarak çalışmış ve organları oradan ve ayrıca terk edilmiş mezarlıklardan çalmıştı. Kolluk kuvvetlerine gelen ihbar üzerine adamın evinde arama yapıldı.

Arama sırasında evde insan kafatasları, eller, ayaklar ve diğer insan organları bulundu. İlk soruşturma verilerine göre, şüphelinin bazı organlardan yemek hazırlayıp tükettiği belirlendi.

Şu anda bu korkunç olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Uzmanlar, bulunan organların nereden alındığını ve kaç kişiye ait olduğunu belirlemek için çalışıyor. Şüpheli hakkında birden fazla ağır suç maddesi üzerinden dava açıldı.