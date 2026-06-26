Bir valiz üç Özbekistanlıyı ölüme götürdü

·8·Dünya
Bir valiz üç Özbekistanlıyı ölüme götürdü

Malezya'da birkaç yıl önce uyuşturucu maddelerle yakalanan üç Özbekistan vatandaşının idam cezasına çarptırıldığına dair bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiyi Devlet Güvenlik Servisi'nin emekli çalışanı Öktam Suvonov paylaştı.

Suvonov'un ifadelerine göre olay, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. İki kadın ve bir tanıdıkları, kontrol sırasında büyük miktarda sentetik uyuşturucu madde olan metamfetaminle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, kadınlardan birinin yabancı biriyle evli olan kızının, annesine Malezya'ya ücretsiz bir seyahat teklif etmesiyle başladı. Kadın, yolculuğa komşusunu ve bir başka tanıdığını da davet etti.

Uçuştan önce, tanımadıkları bir kişi tarafından kendilerine boş valizler verildi. Varış noktasına ulaştıklarında ise onları kimse karşılamadı. Bu durum havalimanı güvenlik görevlilerinin şüphelerini çekti.

Yapılan incelemeler sonucunda, her bir valizin içinde dört kilogram metamfetamin olduğu tespit edildi. Böylece, farkında olmadan narkokurye olarak suça sürüklenen vatandaşlar, Malezya yasalarına göre en ağır cezaya çarptırıldı.

Öktam Suvonov, daha sonra Malezya'ya giderek mahkumlarla görüştüğünü belirtti. Görüşme sırasında kadınlardan biri ona, "Muhtemelen hayatımda gördüğüm son vatandaşsınız" dedi. Suvonov, bu sözlerin hafızasına kazındığını vurguladı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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