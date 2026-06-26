Brezilya, 2026 Dünya Kupası'ndaki hakem yönetimi nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulundu

·2·Spor
Brezilya, 2026 Dünya Kupası'ndaki hakem yönetimi nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulundu

Dünya Kupası'nın G grubundaki 3. maçta İskoçya'yı farklı bir skorla 3:0 yenmiş olmasına rağmen, Brezilya milli takımı durumdan hiç memnun değil! Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), maçtaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirerek FIFA'ya resmi bir şikayet mektubu gönderdi.

Peki, 'Samba' ekibini bu kadar öfkelendiren olay tam olarak neydi?

22. dakikadaki tartışma: Vinicius'un iptal edilen golü

En tartışmalı ve sansasyonel an, maçın ilk yarısında, tam olarak 22. dakikada yaşandı:

  • Pozisyon: Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius, ceza sahası yakınında topu rakip savunmacı Jack Hendry'den ustalıkla kaptı.

  • Aksiyon: Topu alan yıldız futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve rakip kaleyi net bir şekilde hedef aldı.

  • VAR müdahalesi: Gol kutlanırken, video yardımcı hakemler (VAR), baş hakeme pozisyonu tekrar izlemesini önerdi.

  • Nihai karar: Meksikalı baş hakem Cesar Arturo Ramos, monitöre giderek pozisyonu tekrar izledi ve Vinicius'un topu alırken rakibine faul yaptığı sonucuna vararak net golü iptal etti.

Başkan'dan Infantino'ya mektup: «Bu hakemi bir daha görmeyelim!»

Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Samir Xaud, bu kararın ardından sessiz kalamadı. Bizzat imzaladığı resmi şikayet belgesini doğrudan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdi.

Brezilya tarafı, başvurusunda iki kesin talep ve itirazda bulundu:

  1. VAR sadece bariz hatalar için: Belgede, VAR (video yardımcı hakem) sisteminin yalnızca ve yalnızca sahadaki hakem tarafından yapılan açık ve şüphe götürmez hataları düzeltmek için kullanılması gerektiği vurgulandı. Bu tür tartışmalı ve sıradan ikili mücadelelere müdahale etmek sistem kurallarına aykırıdır.

  2. Hakeme «yasak»: Samir Xaud, FIFA yönetiminden Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos'un isminin, bundan sonra Brezilya milli takımının yer aldığı hiçbir maça hakem olarak atanmamasını kesin olarak talep etti.

Brezilya sıradaki 3 puanı alıp sahada gücünü göstermiş olsa da, adalet kriterlerinin ihlal edilmesine izin vermek istemiyorlar. FIFA'nın bu ciddi şikayete nasıl cevap vereceğini ise zaman gösterecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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