Oktagon'dan Beyaz Saray'a! UFC efsanesi ABD başkanlığına aday oluyor

·1·Dünya
Oktagon'dan Beyaz Saray'a! UFC efsanesi ABD başkanlığına aday oluyor

MMA dünyasında beklenmedik ve gerçek bir 'bomba' haber! Sadece oktagondaki dövüşleriyle değil, aynı zamanda keskin diliyle de tanınan eski UFC dövüşçüsü Chael Sonnen büyük siyasete geri dönüyor. 2028 yılında yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerine katılmayı planlıyor.

«Gelecekteki iş yerim Beyaz Saray olacak...»

Sonnen, bu sansasyonel planını X (eski adıyla Twitter) sosyal medyasındaki resmi sayfası üzerinden hayranlarına duyurdu:

«2028 başkanlık seçimlerine katılmak için yönetim ekibimi oluşturmanın ilk aşamasındayım. Eğer her şey başarıyla gerçekleşirse, bir sonraki iş yerim Beyaz Saray olacak...» — diye yazdı eski dövüşçü.

MMA tarihinin en güçlü 'trash-talker'ı

Şu an 49 yaşında olan Chael Sonnen, sadece güçlü bir sporcu değil, aynı zamanda karma dövüş sanatları (MMA) tarihinin en büyük ve en karizmatik trash-talker'larından (rakibini sözlerle yıkan ustalardan) biri olarak kabul ediliyor. Spor kariyerini noktaladıktan sonra, tanınmış bir analist olarak yerini edindi. Şimdi ise hitabet ve tartışma konusundaki eşsiz yeteneğini Beyaz Saray tartışmalarında kullanmak istiyor.

Siyasetteki eski 'günahlar' ve büyük deneyim

Aslında siyaset alanı Sonnen için tamamen yabancı değil. Daha önce de yönetim sistemlerine girmek için ciddi girişimlerde bulunmuştu:

  • 2010'daki başarı: Chael, Oregon eyaletindeki Temsilciler Meclisi seçimlerine katılmış ve gerçekten zafer kazanmıştı.

  • Yasal engel: Ancak, o dönemde ortaya çıkan kara para aklama ile ilgili hukuki sorunlar ve mahkeme süreçleri nedeniyle siyasi yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

  • Valilik hırsı: Ayrıca Sonnen, bir süre önce Oregon eyaleti valiliği makamına da aday olma niyetini açıkça dile getirmişti.

Eğer Sonnen ekibini başarıyla kurup seçim kampanyasını başlatırsa, 2028 ABD başkanlık tartışmalarının gerçek bir şova dönüşeceği şüphesiz. Oktagon kralının Washington'ın zirvesine doğru yürüyüşünü izlemek çok ilginç olacak!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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