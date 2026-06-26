Mourinho, Real Madrid oyuncularının 2026 Dünya Kupası'ndan erken dönmesini istedi

·60·Spor
Mourinho, Real Madrid oyuncularının 2026 Dünya Kupası'ndan erken dönmesini istedi

Jose Mourinho, şaka yollu bir şekilde Real Madrid oyuncularının 2026 Dünya Kupası'nı mümkün olduğunca erken tamamlamasını diledi.

Portekizli teknik adam, oyuncuların milli takımlarıyla turnuvada uzun süre kalmasındansa, tatile çıkıp kulübün sezon öncesi kampına daha hızlı dönmelerini istediğini belirtti.

"Real Madrid oyuncularının Dünya Kupası'ndan erken elenmelerini ve tatile çıkmalarını istiyorum. Çünkü sezon öncesi kampına daha erken dönmelerini istiyorum", dedi Mourinho, Beast Mode On podcast'inde.

Dünya Kupası'nda Real Madrid'in birçok yıldız oyuncusu milli takımlarını temsil ediyor. Bunlar arasında İngiltere'den Jude Bellingham, Fransa'dan Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni, Almanya'dan Antonio Rudiger, Uruguay'dan Federico Valverde ve Belçika'dan Thibaut Courtois yer alıyor.

Ayrıca Madrid ekibinin yeni oyuncuları Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries ve Bernardo Silva da turnuvada mücadele ediyor.

Elbette Mourinho'nun bu sözleri şaka amaçlıydı. Ancak düşüncelerinin ciddi bir yönü de var: Dünya Kupası'nda uzun süre yer alan futbolcuların dinlenme ve yeni sezona hazırlanma süreleri azalıyor.

Bu nedenle Portekizli çalıştırıcı, tüm oyuncularını sezon öncesi kampında mümkün olan en kısa sürede görmek istiyor.

José MourinhoReal MadridJude BellinghamKylian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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