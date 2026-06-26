ABD'deki hastanede silahlı saldırı: Şüpheli başka bir şehirde yakalandı

·30·Dünya
ABD'deki hastanede silahlı saldırı: Şüpheli başka bir şehirde yakalandı

ABD'nin Delaware eyaletinin Wilmington şehrindeki hastanelerden birinde silahlı saldırı meydana geldi. Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir diğer vatandaş ise çeşitli derecelerde vücut yaralanmaları aldı.

İlk bilgilere göre, olayın ardından kolluk kuvvetleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Sonuç olarak 23 yaşındaki şüpheli, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yakalandı.

Emniyet güçleri şu anda olayın nedenlerini ve diğer ayrıntılarını belirlemek için soruşturma faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra açıklanacağını bildirdi.

WilmingtonDelawareABDPhiladelphiaPensilvanya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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