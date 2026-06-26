Mini LED ve RGB LED Televizyonlar Pazarı Ele Geçiriyor: Omdia Yeni Tahminlerini Açıkladı

Küresel televizyon pazarında teknolojik yarış yeni bir aşamaya geçiyor. Araştırma şirketi Omdia tarafından yayınlanan son rapora göre, Mini LED ve RGB LED teknolojilerine dayalı panellerin önümüzdeki yıllarda pazar paylarını hızla artırması bekleniyor. Bu eğilim, yalnızca görüntü kalitesinin iyileşmesine değil, aynı zamanda büyük ekranlı cihazların daha erişilebilir hale gelmesine de hizmet edecek. Ixbt.com haber veriyor.

Analistlerin tahminlerine göre, 2030 yılına kadar bağımsız RGB LED aydınlatma sistemine sahip televizyonların küresel gelirdeki payının yüzde 13'e ulaşması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2026 yılında bu oranın yalnızca yüzde 3 olacağı tahmin ediliyordu. Bu durum, üreticilerin geleneksel aydınlatma sistemlerinden vazgeçerek daha gelişmiş ve enerji tasarruflu teknolojilere yöneldiğini gösteriyor.

Mini LED Teknolojisinin Avantajları ve Büyüme Hızları

Mini LED, şu anda LCD segmentindeki en temel ve gelecek vadeden teknoloji olmaya devam ediyor. OLED ve Micro LED panellere göre daha düşük maliyete sahip olmasının yanı sıra, görüntü kalitesini önemli ölçüde artırma imkanı sunuyor. Özellikle bu teknoloji, lokal karartma (local dimming) fonksiyonu aracılığıyla derin siyahlar ve yüksek kontrast sağlıyor.

Omdia verilerine göre, Mini LED panellerin parlaklığı 5000 nit değerini aşabilir. Bu değer, HDR içerikleri izlemek ve güneş ışığının doğrudan geldiği aydınlık odalarda televizyon kullanımı için oldukça faydalıdır. 2026 yılında dünya genelinde 18 milyondan az Mini LED televizyon sevkiyatı beklenirken, 2030 yılına gelindiğinde bu rakam 30 milyon adede ulaşacaktır.

Büyük Ekranlar ve Çin Pazarı Liderliği

RGB LED segmentindeki büyümenin daha dinamik olması bekleniyor. 2026'daki 1,1 milyon adetlik gösterge, 2030 yılına kadar 7,1 milyon cihaza ulaşacak. Bu süreçte Çin pazarı temel itici güç rolünü üstlenecek. 2030 yılına kadar sadece Çin'de 10,4 milyon adet Mini LED ve 1,5 milyon adet RGB LED televizyon satılacağı öngörülüyor.

Özbekistan pazarında da son yıllarda büyük diyagonalli televizyonlara olan talep artıyor. Omdia uzmanlarının belirttiğine göre, 85 inç ve üzeri modeller arasında Mini LED payı yüzde 24, RGB LED payı ise yüzde 18'i oluşturuyor. Bu da gelecekte ev sineması segmentinde bu teknolojilerin hakim olacağına işaret ediyor.

Özetle, teknolojik gelişim kullanıcılara OLED seviyesindeki görüntü kalitesini çok daha uygun fiyatlarla elde etme imkanı sunuyor. Mini LED ve RGB LED televizyonların yaygınlaşması, önümüzdeki on yıl boyunca ekran endüstrisindeki temel trend olmaya devam edecek.