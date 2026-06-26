Fransa, Rusya ile bağlantılı petrol tankerine el koydu

·22·Dünya
Fransa, Rusya ile bağlantılı petrol tankerine el koydu

Fransız deniz kuvvetleri, Sicilya kıyıları yakınlarında Rusya ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Deliver adlı petrol tankerine el koydu. Yetkililere göre gemi, uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ederek seyrediyordu.

Kamerun bayrağı altında seyreden tankerin, Rusya'nın Primorsk limanından Singapur'a doğru yola çıktığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu özel operasyonun yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda, özel görevli bir askeri birliğin helikopterle tankere iniş yaptığı görülüyor.

Macron, bunun Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo"ya karşı gerçekleştirilen sıradaki operasyon olduğunu belirtti. Ayrıca, birkaç gün önce Birleşik Krallık'ın da benzer bir işlemi başarıyla gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Gölge filo aracılığıyla yaptırımların delinmesine ve Rusya'nın savaşı finanse etmesine izin vermeyeceğiz. Avrupa bu konuda kararlı duruşunu sürdürecektir" dedi.

FransaRusyaEmmanuel MacronSicilyaSingapur
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Charos
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