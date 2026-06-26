Google, yapay zeka alanındaki önde gelen uzmanlarını kaybetmeye devam ediyor

Yapay zeka (AI) pazarında liderlik mücadelesi veren Google, ciddi bir personel sorunuyla karşı karşıya. Şirketin en gelişmiş çalışmaları olan Gemini modelleri üzerinde çalışan kilit araştırmacılar, rakip ekiplere geçiyor. Bu durum, yatırımcılar ve analistler arasında teknoloji devinin gelecekteki konumuyla ilgili endişeleri artırıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Bloomberg'in haberine göre, Gemini model ailesinin oluşturulmasında önemli rol oynayan araştırmacılar Jonas Adler ve Aleksandr Pritsel, Google'dan ayrılarak Anthropic şirketine geçme kararı aldılar. Anthropic, şu anda Claude modelleriyle Google ve OpenAI gibi devlere ciddi bir rekabet oluşturuyor. Uzmanların ayrılışı, bu mühendisler sistem mimarisinin oluşturulmasında doğrudan yer aldıkları için Google adına beklenmedik bir darbe oldu.

Personel sirkülasyonu ve büyük transferler

Son haftalarda Google'dan ayrılanlar sadece Adler ve Pritsel ile sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta, yapay zeka dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Noam Shazeer, OpenAI ekibine katıldığını duyurdu. Shazeer, 2000 yılından beri Google bünyesinde çalışıyordu ve modern dil modellerinin temelini oluşturan teknolojilerin geliştirilmesinde yer almıştı.

İlginç olan şu ki, Google geçen yıl Noam Shazeer'i geri getirmek için kurucusu olduğu Character.AI girişimiyle 2,7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Şirket, bu kadar yüksek bir bedelle geri kazandığı uzmanını yine de rakiplerine kaptırdı. Ayrıca, Google DeepMind bölümü araştırma direktörü ve 2024 Nobel Ödülü sahibi John Jumper'ın ayrılığı da şirket içindeki ortamın değiştiğini gösteriyor.

Uzmanlar neden ayrılıyor?

Uzmanlara göre bu süreç, sadece şirketler arası rekabetle değil, yapay zeka pazarının yeni bir aşamaya geçmesiyle de ilgili. Anthropic ve OpenAI gibi girişimler, yakın gelecekte halka arz (IPO) planlıyor. Bu durum, önde gelen araştırmacılara sadece yüksek maaş değil, gelecekte değeri katlanabilecek hisse senedi paketleri teklif etme imkanı sağlıyor.

Google geleneksel olarak dünyanın en cazip işvereni olarak görülse de, durum artık değişiyor. Şirket içindeki bürokrasi ve karar alma süreçlerinin yavaşlığı, esnek girişimlere kıyasla araştırmacıları bezdirmiş olabilir. Bu durum, en karmaşık "frontier" modelleri oluşturma konusunda Google'ın üstünlüğünü şüpheye düşürüyor.

Günümüzde yapay zeka alanındaki yarış, sadece bilgi işlem gücü veya algoritmalar savaşı değil, dünya çapında sınırlı sayıdaki uzman için verilen bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Google için temel sorun, entelektüel potansiyelini koruyarak Gemini projesini geliştirmeye devam etmektir. Aksi takdirde şirket, temellerini attığı teknolojilerin meyvelerini rakiplerinin topladığını izlemek zorunda kalabilir.