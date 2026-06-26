Google, yapay zeka alanındaki önde gelen uzmanlarını kaybetmeye devam ediyor

·2·Teknoloji
Google, yapay zeka alanındaki önde gelen uzmanlarını kaybetmeye devam ediyor

Yapay zeka (AI) pazarında liderlik mücadelesi veren Google, ciddi bir personel sorunuyla karşı karşıya. Şirketin en gelişmiş çalışmaları olan Gemini modelleri üzerinde çalışan kilit araştırmacılar, rakip ekiplere geçiyor. Bu durum, yatırımcılar ve analistler arasında teknoloji devinin gelecekteki konumuyla ilgili endişeleri artırıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Bloomberg'in haberine göre, Gemini model ailesinin oluşturulmasında önemli rol oynayan araştırmacılar Jonas Adler ve Aleksandr Pritsel, Google'dan ayrılarak Anthropic şirketine geçme kararı aldılar. Anthropic, şu anda Claude modelleriyle Google ve OpenAI gibi devlere ciddi bir rekabet oluşturuyor. Uzmanların ayrılışı, bu mühendisler sistem mimarisinin oluşturulmasında doğrudan yer aldıkları için Google adına beklenmedik bir darbe oldu.

Personel sirkülasyonu ve büyük transferler

Son haftalarda Google'dan ayrılanlar sadece Adler ve Pritsel ile sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta, yapay zeka dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Noam Shazeer, OpenAI ekibine katıldığını duyurdu. Shazeer, 2000 yılından beri Google bünyesinde çalışıyordu ve modern dil modellerinin temelini oluşturan teknolojilerin geliştirilmesinde yer almıştı.

İlginç olan şu ki, Google geçen yıl Noam Shazeer'i geri getirmek için kurucusu olduğu Character.AI girişimiyle 2,7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Şirket, bu kadar yüksek bir bedelle geri kazandığı uzmanını yine de rakiplerine kaptırdı. Ayrıca, Google DeepMind bölümü araştırma direktörü ve 2024 Nobel Ödülü sahibi John Jumper'ın ayrılığı da şirket içindeki ortamın değiştiğini gösteriyor.

Uzmanlar neden ayrılıyor?

Uzmanlara göre bu süreç, sadece şirketler arası rekabetle değil, yapay zeka pazarının yeni bir aşamaya geçmesiyle de ilgili. Anthropic ve OpenAI gibi girişimler, yakın gelecekte halka arz (IPO) planlıyor. Bu durum, önde gelen araştırmacılara sadece yüksek maaş değil, gelecekte değeri katlanabilecek hisse senedi paketleri teklif etme imkanı sağlıyor.

Google geleneksel olarak dünyanın en cazip işvereni olarak görülse de, durum artık değişiyor. Şirket içindeki bürokrasi ve karar alma süreçlerinin yavaşlığı, esnek girişimlere kıyasla araştırmacıları bezdirmiş olabilir. Bu durum, en karmaşık "frontier" modelleri oluşturma konusunda Google'ın üstünlüğünü şüpheye düşürüyor.

Günümüzde yapay zeka alanındaki yarış, sadece bilgi işlem gücü veya algoritmalar savaşı değil, dünya çapında sınırlı sayıdaki uzman için verilen bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Google için temel sorun, entelektüel potansiyelini koruyarak Gemini projesini geliştirmeye devam etmektir. Aksi takdirde şirket, temellerini attığı teknolojilerin meyvelerini rakiplerinin topladığını izlemek zorunda kalabilir.

GoogleGeminiAnthropicYapay ZekaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mini LED ve RGB LED Televizyonlar Pazarı Ele Geçiriyor: Omdia Yeni Tahminlerini AçıkladıMini LED ve RGB LED Televizyonlar Pazarı Ele Geçiriyor: Omdia Yeni Tahminlerini AçıkladıBugün, 17:59Robotaksiler için özel "pit-stop": Aseon Labs sürücüsüz ulaşım sorununu çözüyorRobotaksiler için özel "pit-stop": Aseon Labs sürücüsüz ulaşım sorununu çözüyorBugün, 17:51NASA, artan maliyetler nedeniyle Artemis programındaki dört projeyi iptal ettiNASA, artan maliyetler nedeniyle Artemis programındaki dört projeyi iptal ettiBugün, 17:23Vivo, 7200 mAh Kapasiteli ve IP69 Korumalı Yeni Y6a Akıllı Telefonu TanıttıVivo, 7200 mAh Kapasiteli ve IP69 Korumalı Yeni Y6a Akıllı Telefonu TanıttıBugün, 16:51Moskova Bölgesi otoyollarındaki en hızlı ve istikrarlı operatörler belirlendiMoskova Bölgesi otoyollarındaki en hızlı ve istikrarlı operatörler belirlendiBugün, 16:27Mars Jeolojisi Hakkındaki Görüşler Değişti: Kızıl Gezegende Dev Magma Sistemi BulunduMars Jeolojisi Hakkındaki Görüşler Değişti: Kızıl Gezegende Dev Magma Sistemi BulunduBugün, 15:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı