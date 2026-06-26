Fransa'da aşırı sıcakların ardından klima savaşı başladı (video)

Fransa'da hava sıcaklığının +40 dereceyi aşması ve birçok bölgede rekor seviyelere ulaşmasının ardından, klima kullanımı konusu ülkede hararetli tartışmalara yol açtı.

Verilere göre, Fransa'daki hanelerin yalnızca yüzde 25'inde klima bulunuyor. Şiddetli sıcaklar nedeniyle taşınabilir soğutma cihazlarına olan talep hızla artarken, bazı bölgelerde uzun kuyruklar oluştu.

İlginç olan şu ki, daha önce klima kullanımına karşı çıkan çevreciler bile artık okulların, hastanelerin ve huzurevlerinin soğutma sistemleriyle donatılması gerektiğini kabul ediyor.

Bu sırada bazı Fransız siyasetçiler, tüm okul ve sağlık kuruluşlarının klimalarla donatılmasına yönelik özel bir devlet programı geliştirilmesini önerdi. Uzmanlar ise iklim değişikliği nedeniyle Avrupa'da bu tür sorunların gelecekte daha da kritik hale gelebileceğini vurguluyor.