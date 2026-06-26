SpaceX, Starship S40 Gemisinin Raptor 3 Motorlarını İlk Kez Test Etti

·33·Teknoloji
SpaceX, Starship S40 Gemisinin Raptor 3 Motorlarını İlk Kez Test Etti

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, uzayı fethetme yolunda önemli adımlardan birini attı. Şirket, Starship S40 uzay gemisinin ilk ateşleme testlerini içeren fotoğraf ve video materyallerini yayınladı. Bu testler, yeni nesil Raptor 3 motorlarının yeteneklerini pratikte göstermeye hizmet ediyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktardı.

ixbt.com verilerine göre, gerçekleştirilen testler sırasında uzmanlar gemiye monte edilen motorların seri numaralarını da açıkladı. Merkezi kısımda yer alan motorlar R142, R150 ve R158 işaretlerini taşırken, vakum motorları R146 ve R136 numaralarıyla kaydedildi. Altıncı motorun seri numarası ise şimdilik gizli tutuluyor.

Bu test sürecinin en dikkat çekici yönü, sadece tek bir motor çalıştırılmış olsa bile, beklenenden çok daha uzun süre — yaklaşık 15 saniye boyunca çalışmış olmasıdır. Bu, alışılmış kısa süreli statik testlere göre oldukça uzun bir süredir ve mühendislere sistemin kararlılığını analiz etmek için daha fazla veri sağlar.

Sıradaki Aşama ve Uçuş Planları

SpaceX uzmanları, bir sonraki aşamada Starship S40 gemisindeki altı motorun tamamını aynı anda statik durumda ateşlemeyi planlıyor. Bu, geminin uçuş öncesinde tam güçle çalışmaya hazır olup olmadığının kontrol edilmesini sağlayacak. Raptor 3 motorları, önceki versiyonlara göre çok daha basit bir yapıya sahip ve verimlilikleri daha yüksektir.

Starship projesinin 13. test uçuşu yaklaşık Temmuz ortalarına planlanıyor. Bu, Raptor 3 motorlarıyla donatılmış Starship V3 modifikasyonu için ikinci uçuş olacak. Plana göre, bu uçuş hala suborbital karakterde olacak ve gemi tam olarak Dünya yörüngesine çıkmayacak.

Şirketin uzun vadeli planları ise daha da büyük. Ağustos ayından itibaren Starship gemilerinin uçuşlarının ayda bir kez gerçekleştirilmesi bekleniyor. 14. uçuşa gelindiğinde ise SpaceX, gemiyi tam orbital seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu, uzay teknolojileri alanında yeni bir dönemi başlatabilir.

Uzay meraklıları ve teknoloji tutkunları için bu tür haberler özel bir öneme sahip. Küresel ölçekte yeniden kullanılabilir roket sistemlerinin gelişimi, gelecekte uydu haberleşmesi ve internet hizmetlerinin daha da ucuzlamasına, özellikle Starlink gibi projelerin genişlemesine hizmet edecektir.

SpaceXStarshipRaptor 3Elon MuskTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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