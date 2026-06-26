Paulo Barboza: «Özbekistan önceki maçtaki performansına yaklaşamadı»

·3·Spor
Paulo Barboza: «Özbekistan önceki maçtaki performansına yaklaşamadı»

Portekizli futbol menajeri Paulo Barboza, 2026 Dünya Kupası'nın ikinci turunda karşı karşıya gelen Portekiz ve Özbekistan milli takımları arasındaki maç hakkında görüşlerini paylaştı.

Portekiz'in 5-0 kazandığı karşılaşmayı analiz eden Barboza, Özbekistan'ın Kolombiya maçına kıyasla çok daha düşük bir seviyede performans sergilediğini vurguladı.

«Özbekistan, Kolombiya maçına kıyasla çok kötü oynadı. Bu beni şaşırttı çünkü onlar iyi bir takım. Portekiz maçının ilk 20 dakikasında Özbekistan hiç hücuma çıkamadı», dedi.

Uzmanın belirttiğine göre, Özbekistan daha sonra oyunu biraz düzeltse de, takım turnuvadaki önceki performansını tekrarlayamadı.

Barboza, «Daha sonra biraz daha iyi oynamaya başladılar. Ancak yine de Dünya Kupası'nda şu ana kadar gösterdikleri seviyeye yaklaşamadılar. Bu nedenle 0-5 mağlup oldular», diye ekledi.

Portekizli menajer, kendi ülkesinin milli takımının oyunu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ona göre Portekiz, Kongo DR maçına kıyasla çok daha güvenli bir oyun sergiledi.

«Portekiz, Kongo maçına göre çok daha güçlü bir futbol oynadı. Özellikle ilk yarıda takım çok iyi göründü», dedi.

Buna rağmen Barboza, önlerinde Kolombiya ile kritik ve zorlu bir maç olduğu için Portekiz'in oyununu daha da geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Paulo Barboza, «Takımımızın oyun seviyesini daha da artırması şart. Kolombiya ile çok önemli bir maç var. Özellikle savunmada daha güvenli hareket etmeliyiz çünkü hücumda da bazı sorunlar mevcut», diyerek sözlerini tamamladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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