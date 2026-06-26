Zelenskiy'den Yeni Adım: Rusya'yı Barışa Zorlamak İçin 40 Günlük Operasyon!

·38·Dünya
Zelenskiy'den Yeni Adım: Rusya'yı Barışa Zorlamak İçin 40 Günlük Operasyon!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırmak ve onu savaşı durdurmaya teşvik etmek amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirilecek 40 günlük büyük bir özel operasyon planını resmen onayladı. Devlet başkanı bunu kendi Telegram sayfasında duyurdu.

Bu planın, cephe gerisindeki durumu ve savaşın hızını tamamen değiştirmesi bekleniyor.

«Uzun ve orta menzilli yaptırımlar» aslında nedir?

Zelenskiy'in belirttiğine göre, SBU Başkan Vekili Yevgeniy Khmara kendisine yürütülen özel operasyonlar, Güvenlik Servisi'nin ünlü «Alfa» merkezinin faaliyetleri ve Rusya'ya karşı yeni önlemler hakkında gizli bir rapor sundu.

Ukrayna resmi çevrelerinin kullandığı «uzun ve orta menzilli yaptırımlar» ifadesinin arkasında çok ciddi askeri hareketler yatıyor:

Bunlar, Ukrayna sınırından çok uzakta, Rusya içindeki ve ilhak edilen Kırım topraklarındaki askeri ve enerji tesislerine dronlar aracılığıyla yapılacak güçlü ve hassas saldırılardır.

Cumhurbaşkanı, son aylarda çeşitli insansız hava araçlarının (dronlar) cephe hattının korunmasında çok yüksek sonuçlar verdiğini ve «Alfa» özel biriminin Rus ordusunun canlı gücüne ve teçhizatına en büyük zararı veren güç olduğunu özellikle kabul etti.

Hedef: Kremlin'i müzakere masasına oturmaya zorlamak

Birkaç gün önce (24 Haziran'da) Zelenskiy, Ukrayna'nın «G7» ülkeleriyle tartışılan gerekli araç ve silahlara sahip olması durumunda, Rusya'yı barış yolunu seçmeye zorlayabileceğini kesin bir dille vurgulamıştı. Mevcut 40 günlük yoğun plan da tam olarak bu amaca, yani Rusya'yı barış müzakerelerine teşvik etmeye yöneliktir.

Cephe gerisinde alevli gece: Kırım ve Krasnodar hedefte

Bu strateji pratikte gücünü göstermeye başladı bile. Son günlerde Kırım yarımadasındaki ve Rusya bölgelerindeki altyapılara yönelik dron saldırıları keskin bir şekilde arttı. Nitekim 25 Haziran gecesi şu büyük tesisler hedef alındı:

  • «Poltavskaya» petrol deposu (Krasnodar bölgesi): Ukrayna dronları bu stratejik üsse saldırdı. Sonuç olarak tesiste büyük bir yangın çıktı. Bilgi olarak, bu depo Krasnodar bölgesi ve Adigeya Cumhuriyeti'nin yakıt ihtiyacını karşılayan ana kaynak olarak kabul edilir.

  • Balaklava ve Tavriya Termik Santralleri (Kırım): Popüler Telegram kanallarının haberlerine göre, yarımadanın en büyük termik santralleri dron saldırısına uğradı.

  • «Kacha» askeri havaalanı (Kırım): Havaalanı yakınında güçlü patlamaların meydana geldiği kaydedildi.

  • Elektrik kesintileri: Dron saldırıları nedeniyle Simferopol, Yalta ve Yevpatoriya şehirleri çevresinde kısa süreli büyük elektrik kesintileri yaşandı.

Rusya tarafı, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin bu yeni 40 günlük planı ve gece saldırılarının sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Durum her geçen gün daha da şiddetleniyor.

Volodimir ZelenskiUkrayna Güvenlik ServisiRusyaKırımTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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