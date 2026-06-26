Vivo X Fold 6 tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve 200 MP Zeiss kameraya sahip amiral gemisi

·38·Teknoloji
Vivo X Fold 6 tanıtıldı: 7000 mAh batarya ve 200 MP Zeiss kameraya sahip amiral gemisi

Çinli Vivo şirketi, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold 6 modelini resmi olarak tanıttı. Cihaz, sadece yenilikçi tasarımıyla değil, aynı zamanda teknik özellikleri, özellikle katlanabilir akıllı telefon segmenti için rekor düzeydeki batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü optikleriyle sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın temel özelliği ekran sisteminde kendini gösteriyor. İç kısımda Samsung M14 teknolojisiyle geliştirilen 8,02 inçlik devasa bir AMOLED ekran yer alıyor. Dış panel ise BOE tarafından üretilen 6,51 inçlik bir OLED ekrandan oluşuyor. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve kullanıcının gözlerini yormamak için özel bir koruma sistemi sunan TÜV Rheinland Eye Protection 3.0 sertifikasına sahip.

Eşsiz Güç ve Performans

ixbt.com verilerine göre, Vivo X Fold 6'nın donanım temelini MediaTek Dimensity 9500 Super Edition işlemcisi oluşturuyor. Bu çip yüksek düzeyde performans garanti ediyor. Ancak en büyük yenilik, 7000 mAh kapasiteli yarı katı hal (semi-solid-state) bataryadır. Katlanabilir akıllı telefonlar için bu kadar yüksek bir kapasite nadir görülen bir durumdur ve cihazın otonom çalışma süresini önemli ölçüde uzatır. Cihaz, 80 W kablolu ve 40 W kablosuz hızlı şarj imkanına sahiptir.

Kamera tarafında Vivo, geleneksel olarak Zeiss markasıyla olan iş birliğini sürdürdü. Ana modül, 1/1,4 inç optik formata sahip 200 megapiksellik bir HPB sensörü ile donatılmış. Ayrıca, 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens ve 3x optik zoom özellikli bir periskop modülü mevcut. Görüntü işleme için ise şirketin özel Vivo V3+ çipi görevlendirilmiş.

Koruma ve Akıllı Yazılım

Akıllı telefon gövdesi IP5X, IPX8 ve IPX9 standartlarına göre korunmaktadır; bu da onu sadece su ve toza karşı değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak su akışına karşı da korur. Üreticinin belirttiğine göre cihaz, -20 °C soğuk sıcaklıklarda bile stabil çalışma kabiliyetini koruyor. Bağlantı kalitesini artırmak için özel bir sinyal güçlendirici ve Wi-Fi çalışmasını optimize eden dört adet çip yerleştirilmiş.

Yazılım arayüzü olarak OriginOS 6 Fold seçilmiş. Buradaki yeni Atomic Workbench (Atomik Çalışma Masası) fonksiyonu kullanıcılara şu imkanları sunuyor:

  • Ekran yüzeyinde aynı anda dört uygulamaya kadar çalıştırma;
  • Uygulama boyutlarını serbestçe değiştirme ve hazır çalışma alanlarını kaydetme;
  • AI yardımıyla metinleri otomatik tanıma ve çevirme;
  • Kartvizitlerdeki bilgileri hızlıca kişilere kaydetme ve formları doldurma.
Yeni Vivo X Fold 6 amiral gemisinin uluslararası pazarda yaklaşık 1180 dolardan başlaması bekleniyor. Bu tür yüksek teknolojik çözümler ve uygun fiyat dengesi, cihazın Samsung ve Huawei gibi rakipleriyle rekabet etmesine zemin hazırlıyor.

VivoAkıllı TelefonTeknolojiZeissAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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