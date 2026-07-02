Azerbaycan'da 63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu

·79·Dünya
Azerbaycan'da 63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu

Azerbaycan'da 63 yaşındaki bir kadın, 38 yıllık bekleyiş ve denemelerin ardından ilk kez annelik mutluluğuna kavuştu. Bakü'deki hastanelerden birinde doğal yollarla sağlıklı bir bebek dünyaya getiren kadının hikayesi birçok kişinin dikkatini çekti.

Doğumun Bakü'deki Cumhuriyet Hastanesi'nde doğal yollarla başarıyla gerçekleştiği bildirildi. Doktorlar, hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sağlık kuruluşu temsilcileri, "Kadının adı Hakikat. Bir ay önce 63 yaşına girdi. Yaklaşık 38 yıl boyunca hamile kalamamıştı. Jinekoloğu, tıp bilimleri adayı Natiq Maharramov'dur. Dün sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi" şeklinde bilgi verdi.

Hastanın tedavi eden doktorunun bu mutlu haberi daha önce sosyal medyada da paylaştığı kaydedildi. Doktorun ifadelerine göre, kadın uzun yıllar süren sonuçsuz denemeler ve uzun süredir beklediği hayalinin ardından nihayet evladına kavuşma mutluluğunu yaşadı.

Bu olay Azerbaycan'da büyük ilgi uyandırdı. 63 yaşında doğal yollarla çocuk sahibi olan kadının hikayesi, uzun yıllar süren sabır ve umudun parlak bir örneği olarak değerlendiriliyor.

AzerbaycanBakü
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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