Tottenham Tarihindeki En Pahalı Transferi Gerçekleştirdi: Mateus Fernandes Londra Kulübünde

·33·Spor
Tottenham Tarihindeki En Pahalı Transferi Gerçekleştirdi: Mateus Fernandes Londra Kulübünde

Londra'nın Tottenham kulübü yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini gerçekleştirdi. "Spurs", West Ham'ın yetenekli orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Bu transferin kulüp için rekor bir bedelle gerçekleşmiş olması da büyük önem taşıyor. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, 21 yaşındaki Portekiz milli takım oyuncusu için Tottenham yönetimi 85 milyon sterlin ödeyecek. Bu rakam, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kaydedildi ve daha önce Dominik Solanke için ödenen 65 milyon sterlinlik rekoru kırdı. Roberto De Zerbi yönetimindeki ekip, bu transferle İngiltere Premier League'in en yetenekli genç oyuncularından biri için yürütülen mücadelede Manchester United'ı geride bırakmayı başardı.

Mateus Fernandes, yeni takımına katıldıktan sonra ilk izlenimlerini paylaştı. "Kariyerimdeki bu yeni adım için çok heyecanlıyım. Tottenham dev bir kulüp, başantrenörle yaptığımız görüşme buraya gelmemdeki temel faktördü. Futbola aynı bakış açısına sahibiz: sahaya çıkmak, var gücümüzle savaşmak ve her maçta galibiyet kazanmak", diye belirtti Portekizli orta saha oyuncusu.

De Zerbi ve Kulüp Yönetiminin Güveni

Takım teknik direktörü Roberto De Zerbi, Fernandes transferini yüksek bir şekilde değerlendirdi. Sözlerine göre Mateus, top tekniği ve saha içi zekasıyla takımın oyun tarzına tamamen uyum sağlıyor. Antrenör, futbolcunun baskı altında oynama yeteneğinin ve Premier League deneyiminin Tottenham'a büyük fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Kulübün sportif direktörü Johan Lange de Fernandes'in geleceğine büyük umutlar bağlıyor. Ona göre, futbolcunun çalışma kapasitesi ve mentalitesi onu sadece bugünün değil, takımın gelecekteki liderlerinden biri yapabilir. Bu transfer, Tottenham'ın bu sezon yüksek hedefler güttüğünün bir göstergesidir.

Sıradaki Rekor: Sandro Tonali Yolda

İlginç olan şu ki, Mateus Fernandes'in kırdığı rekor uzun süre kalmayabilir. Alınan bilgilere göre, Tottenham, Newcastle orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin transferi konusunda da anlaşmaya vardı. İtalyan yıldızın transferinin Londra kulübüne toplamda 100 milyon sterline mal olması bekleniyor.

Eğer Sandro Tonali transferi tamamlanırsa, Fernandes'i geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Tottenham yönetimi, Şampiyonlar Ligi bileti almak ve kupalar için mücadele etmek amacıyla kadroyu dünya standartlarındaki oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Bu tür büyük transferler, Londra ekibinin yeni sezondaki hırslarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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