Ismael Saibari Bayern Münih'te Beklenmedik Bir Numara Seçti: Arkasında Hüzünlü Bir Sebep Var

Bayern Münih kadrosuna büyük yankı uyandırarak katılan Fas milli takım oyuncusu Ismael Saibari, yeni takımında kendine özgü bir numara seçti. Futbolcu, Allianz Arena çimlerinde 34 numaralı formayla mücadele edecek. Bu seçim basit bir tesadüf değil, futbol dünyasının en etkileyici ve hüzünlü olaylarından birine saygı duruşu niteliği taşıyor. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, eski PSV yıldızı bu numarayı yakın dostu, eski Ajax orta saha oyuncusu Abdelhak Nouri onuruna seçti. Nouri, 2017 yılında Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında sahada bayılmış ve ciddi beyin hasarı nedeniyle profesyonel kariyerini erken noktalamak zorunda kalmıştı.

Ismael Saibari kararını açıklarken, dostunun kaderinin kendisini hâlâ sarstığını gizlemedi. "Hayatta kaldı ancak o zamandan beri bağımsız hareket edemiyor. 34 numarayı giyerek ona destek olmak istiyorum, bu onun kariyerindeki son numarasıydı" diye belirtti Faslı futbolcu. Bu tür asil hareketler Avrupa futbolunda bir gelenek haline gelmeye başladı; birçok futbolcu Nouri'nin anısını sahada yaşatmak için özellikle bu numarayı seçiyor.

Tarihi numaranın yeni sahibi

Bayern Münih tarihinde 34 numara genellikle genç yetenekler ve yedek oyuncular için ayrılmıştı. Sabener Strasse merkezinde bu numara, as kadroya giden yoldaki ilk adım olarak kabul edilirdi. Daha önce bu numarayı Sandro Wagner, Pierre-Emile Hojbjerg ve Marco Friedl gibi futbolcular terletmişti. Ancak Saibari ile ilgili durum tamamen farklı.

Faslı orta saha oyuncusu 50 milyon Euro karşılığında Münih'e transfer oldu ve Vincent Kompany yönetimindeki as kadronun önemli bir parçası olması bekleniyor. Bu durum, 34 numaranın Bundesliga'daki prestijini yeni bir seviyeye taşıyacak. Kulübün sportif direktörü Christoph Freund, futbolcunun potansiyelini yüksek değerlendirerek, onun galibiyet mentalitesinin takıma çok gerekli olduğunu belirtti.

Ismael Saibari, Bayern Münih'e kariyerinin zirvesindeyken katıldı. PSV formasıyla üst üste üç kez Hollanda şampiyonu olmasının yanı sıra, 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımının gol kralı olarak kendini gösterdi. Çok yönlülüğü ve sahadaki agresif oyun tarzının Münih taraftarlarını memnun edeceği şüphesiz.

Alman devinin yeni üyesi aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tecrübesine de sahip ve takımın hücum gücünü artırmaya hizmet edecek. Taraftarlar artık sadece onun gollerini değil, aynı zamanda her maçta dostunun anısı için sahaya çıkan iradeli bir sporcuyu takip edecekler.