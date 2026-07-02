PFA: İsrail güçleri Filistinli kaleciyi vurarak öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırı sonucunda Filistinli kaleci Salim al-Ashqar hayatını kaybetti. TRT, bu bilgiyi Filistin Futbol Federasyonu'na (PFA) dayandırarak bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu Gazze Şeridi'ndeki Al-Qarara kasabasında vurularak öldürüldü. Filistin Futbol Federasyonu'na göre, Ekim 2023'te askeri harekatların başlamasından bu yana hayatını kaybeden 1000'den fazla Filistinli sporcudan biri oldu.

Salim al-Ashqar'ın sadece beş ay önce evlendiği ve eşiyle birlikte ilk çocuklarının dünyaya gelmesini heyecanla bekledikleri belirtildi.

Şili'nin Deportivo Palestino futbol kulübü de merhum futbolcunun vefatı dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Kulübün 1 Haziran'da yayınladığı açıklamada, "32 yaşındaki Filistinli kaleci Salim al-Ashqar'ın trajik ölümü nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Bu tür olayların devam etmesi ciddi endişe uyandırıyor. Adaletin yerini bulmasını ve barışın sağlanmasını talep ediyoruz" denildi.

Merhum futbolcu, kariyeri boyunca Khan Yunis Service kulübünün kaleciliğini yaptı. Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Al-Aqsa ve Al-Musaddar spor kulüplerinde de görev yaptı.

Hatırlatmak gerekirse, Haziran ayında İsrail hükümeti Filistin kadın milli takımının 20 yaşındaki futbolcusu Rand Halawani'yi de tutuklamıştı. 2 Haziran'da Kudüs'e sorguya çağrılan sporcunun 5 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Polis, ona yöneltilen suçlamaları açıklamadı.

Filistin Futbol Federasyonu bu durumu kınayarak, bunu Filistinli sporculara yönelik sistematik baskının bir biçimi olarak değerlendirdi.