11 Yaşındaki Çocuk Yarasa Isırığı Nedeniyle Kuduzdan Öldü

·76·Dünya
11 Yaşındaki Çocuk Yarasa Isırığı Nedeniyle Kuduzdan Öldü

Kanada'da 11 yaşındaki bir çocuk, bir yarasa ile yaşadığı temasın ardından kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bu bilgiyi Canadian Medical Association Journal dergisi bildirdi.

Olayın, 2024 yılında Ontario eyaletinde ailenin tatil yaptığı bir kulübede meydana geldiği belirtildi. Gece çocuk uyandığında, bir yarasayı burnunun ve ağzının üzerinde buldu. Çocuk hayvanı vurarak düşürdü, babası ise onu yakalayıp dışarı çıkardı.

Çocukta gözle görülür bir yara olmadığı için ebeveynleri doktora başvurmadı. Ancak 19 gün sonra yüzünde uyuşma ve şişlik oluştu. Doktorlar başlangıçta başka hastalıklardan şüphelendi, fakat çocuğun durumu hızla kötüleşerek ateş, yutma güçlüğü ve bilinç kaybı gelişti.

Manitoba Üniversitesi doktorları kuduzdan şüphelendi ve yapılan analizler bu teşhisi doğruladı. Ayrıca Kanada Gıda Denetim Ajansı, yarasalara özgü kuduz virüsünü tespit etti.

Maalesef çocuk, hastaneye yatırıldıktan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Uzmanlar, Kanada'da kuduzun çok nadir görüldüğünü belirtti. Ülkede 1924'ten bu yana bu hastalık nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Doktorlar, yarasalarla herhangi bir doğrudan temas sonrası derhal tıbbi muayene olunması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü kuduz hastalığında belirtiler ortaya çıktıktan sonra tedavi neredeyse imkansızdır.

KanadaOntarioManitobaKanadalı Tıbbi Dernekler DergisiKanada
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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