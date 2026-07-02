Bir odada saklanan 16 çocuk kurtarıldı

ABD'nin Ohio eyaletinde korkunç bir durum ortaya çıkarıldı. Hamden köyündeki harabe bir evde, yaklaşık dört yıl boyunca tek bir odada tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Haberi The Guardian verdi.

Edinilen bilgiye göre, yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen çocukların tamamı aynı aileye mensup. Çocuklar son derece ağır koşullarda yaşamış; bazıları konuşamıyor, 18 yaşındaki engelli bir kız ise kendi ismini bile yazamıyordu.

Kolluk kuvvetleri, çocukları başka bir suçla ilgili yürütülen arama sırasında tespit etti. Olayla ilgili olarak anne-babaya ve iki büyükanne ile büyükbabaya, çocukları tehlikeye atmaktan dolayı 16 suçlama yöneltildi.

Kurtarılan çocukların bir kısmı hastaneye yatırıldı. İki çocuk ağır durumda tıbbi merkeze sevk edilirken, bir çocuk solunum cihazına bağlandı.

Soruşturma verilerine göre, aile yıllarca çocukları devlet denetiminden gizlemiş ve onları okula göndermemiş. Şu anda tüm çocuklar devlet koruması altına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.