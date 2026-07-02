Kazakistan'da yaklaşık bir milyon para cezası iptal edilecek

Kazakistan'da Anayasa'nın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle ilan edilen af kapsamında, yaklaşık 1 milyon idari para cezası iptal edilecek, ayrıca 16,5 binden fazla vatandaş cezai sorumluluktan ve cezadan muaf tutulacak veya cezaları hafifletilecek.

Bu konuda Zakon.kz bilgi verdi.

Ülke İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, af temel olarak çok ağır olmayan suçlar işleyen, verilen zararı karşılayan veya toplum için büyük risk oluşturmayan kişilere uygulanacak. Bazı mahkumların ise kalan ceza süreleri kısaltılacak.

Ayrıca, Kazakistan tarihinde ilk kez idari af da uygulanıyor. Bu kapsamda, toplam değeri 17 milyar tenge'den fazla olan para cezalarının iptal edilmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte; yolsuzluk, terörizm, ekstremizm, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, alkollü araç kullanımı ve diğer ağır suçları işleyen kişiler aftan yararlanamayacak.

İdari para cezaları otomatik olarak iptal edilecek ve bunun için vatandaşlardan ek bir başvuru talep edilmeyecek.