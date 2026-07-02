Barcelona Yeni Sezon İçin Klasik Tarza Döndü (Foto)

·4·Spor
Barcelona Yeni Sezon İçin Klasik Tarza Döndü (Foto)

Barcelona, 2026/27 sezonunda kullanacağı yeni iç saha formasını resmen tanıttı.

Yeni forma, Katalanların geleneksel mavi-kırmızılı tarzını korurken, canlı renkler, altın detaylar ve modern tasarımıyla öne çıkıyor.

Klasik renkler yeni bir görünümde

Yeni formanın ana gövdesini Barcelona'nın tarihi kırmızı ve mavi dikey çizgileri oluşturuyor.

Ancak bu kez tasarımcılar çizgilere daha modern bir dokunuş kattı. Kırmızı ve koyu mavi renkler arasındaki parlak mavi detaylar, formaya dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Formanın kolları ve yan kısımlarında da farklı tonlarda mavi renkler kullanılmış.

Altın rengi detaylar

Yeni formadaki Nike logosu ve ana sponsor Spotify logosu altın renginde yer alıyor.

Bu detaylar formaya daha lüks ve görkemli bir hava katmış. Kol kısmında ise Midea şirketinin logosu bulunuyor.

Kulüp arması geleneksel renklerinde bırakılmış ve göğsün sol kısmında yer alıyor.

«Mavi-Kırmızı kalp atışı»

Tanıtım materyallerinde «Batec blaugrana» ifadesine özel bir vurgu yapılmış. Bu kavram, Barcelona'ya olan sevgiyi ve mavi-kırmızı kalp atışını ifade ediyor.

Ayrıca reklam kampanyasında Katalanca şu slogan kullanılmış:

«La passió que ens mou»

Bu ifade, «Bizi harekete geçiren tutku» şeklinde tercüme edilebilir.

Futbolcular yeni formayla poz verdi

Tanıtımda Barcelona'nın birçok as kadro oyuncusu yer aldı.

Fotoğraflarda yeni formanın farklı görünümleri, formadaki renk uyumu ve sponsor logolarının yerleşimi net bir şekilde sergileniyor.

Bazı karelerde futbolcular birlikte, bazılarında ise yeni formayla tek başına poz verdi.

Taraftarların değerlendirmesi ne olacak?

Barcelona'nın yeni iç saha forması, kulüp tarihine özgü klasik renkleri modern tasarımla harmanlamış.

Altın logolar ve parlak mavi detaylar ise formayı önceki sezonların kıyafetlerinden ayırıyor.

Şimdi asıl soru şu: Yeni tasarım Barcelona taraftarları tarafından ne kadar beğenilecek?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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