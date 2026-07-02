Tesla Sürücü Kimlik Doğrulama Sistemini Getiriyor: FSD Aktivasyonu Değişiyor

Elektrikli araç pazarının lideri Tesla, Full Self-Driving (FSD) sisteminin kullanım kurallarını daha da sıkılaştırmaya karar verdi. Artık otopilotun gelişmiş özelliklerini etkinleştirmeden önce, araç içindeki kamera yardımıyla sürücünün kimliği doğrulanacak. Bu önlem, güvenliği sağlamayı ve sistemin yalnızca yetkili kişiler tarafından kullanılmasını denetlemeyi amaçlıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, eğer araç bilgisayarı sürücünün yüz hatlarının sistemde kayıtlı profil ile eşleştiğini doğrulayamazsa, FSD fonksiyonu engellenir. Bu durumda Tesla mobil uygulamasında bir hata mesajı belirir. Bu yenilik, araç kullanma yetkisi olmayan veya yabancı kişilerin karmaşık otopilot sistemini kullanmasını kısıtlar.

Güvenlik ve Denetimde Yeni Aşama

Tesla şirketi, FSD sistemini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Bu teknoloji , aracın şehir içi sokaklardaki karmaşık koşullarda, kavşaklardan geçiş, dönüşlerin gerçekleştirilmesi ve trafik ışığı sinyallerine uyum gibi konularda bağımsız hareket etmesine olanak tanır. Ancak sistem tamamen otonom değildir ve sürücünün sürekli dikkatini gerektirir.

Yeni kimlik doğrulama sistemi, sürücünün sorumluluğunu artırmaya hizmet ediyor. Daha önce FSD sistemi yalnızca sürücünün bakışlarının yolda olup olmadığını izlerken, artık direksiyonda tam olarak kimin oturduğunu da tespit ediyor. Bu durum, özellikle Tesla araçlarını kiralayan şirketler veya birden fazla kullanıcısı olan aileler için büyük önem taşıyor.

Abonelik Sistemi ve Teknolojik İmkânlar

Hatırlatalım, Tesla yakın zamanda FSD sisteminin satış modelini değiştirerek tamamen abonelik sistemine geçmişti. Artık kullanıcılar bu özellik için aylık ödeme yapabiliyor, bu da teknolojinin kullanımını daha popüler hale getiriyor. Kimlik doğrulama süreci ise abone olan kullanıcının haklarının korunmasına da yardımcı oluyor.

FSD sisteminin yetenekleri şunları içerir:

Çevrenin gelişmiş görselleştirilmesi;

Şehir içinde karmaşık navigasyon;

Yol işaretlerinin ve şeritlerin hassas tanınması;

Acil durumlarda hızlı karar verme.

Özbekistan pazarında da Tesla araçlarına olan ilginin arttığı göz önüne alındığında, bu güncellemeler yerel sürücüler için de günceldir. Yazılım güncellemesi yoluyla getirilen bu özellik, sürücüleri her zaman uyanık olmaya ve araç yönetiminde kişisel sorumluluklarını unutmamaya teşvik eder.

Sonuç olarak, Tesla'nın bu adımı, otonom sürüş teknolojilerinin düzenlenmesi yolunda önemli bir aşamadır. Şirket, teknolojik üstünlüğün yanı sıra, trafik güvenliği kurallarına uyulmasını da sıkı bir denetim altına almayı hedeflemektedir.