Japonya 2040 yılına kadar 10 milyon akıllı robot devreye alacak

·33·Teknoloji
Japonya 2040 yılına kadar 10 milyon akıllı robot devreye alacak

Japonya, iş gücü eksikliğini gidermek amacıyla 2040 yılına kadar ekonominin 18 kritik sektörüne AI destekli 10 milyon robot entegre etmeyi planlıyor. Bu bilgi, ülkenin Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeni stratejiye göre akıllı robotlar; sanayi, sağlık, altyapı onarımı, yaşlı bakımı, acil durum yönetimi ve savunma sistemlerinde faaliyet gösterecek.

Ayrıca hükümet, yalnızca dijital ortamda değil, fiziksel dünyada da bağımsız çalışabilen AI sistemleri geliştirmek için 380 milyar yen (yaklaşık 2,3 milyar dolar) ayırmayı planlıyor.

Yetkililer, Japonya'nın robotik için AI geliştirme konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediğini ve bu yöndeki hazırlıkların halihazırda başladığını vurguladı.

JaponyaEkonomiTicaret ve Sanayi BakanlığıJaponyaJaponya
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