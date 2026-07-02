Tayland'da pikap rahiplere çarptı, sekiz kişi hayatını kaybetti

Tayland'da rahiplerin karıştığı trajik bir trafik kazası meydana geldi. Yerel medyanın haberine göre, bir pikap aracın bir grup rahibe çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 rahip ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Bu bilgiyi Thai Enquirer paylaştı.

Olay, 2 Temmuz'da Muang ilçesindeki Huay Sing köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, rahipler tapınakta öğle yemeğini yedikten sonra yürüyerek başka bir yöne giderken araç onlara çarptı.

Olay yerine hızla intikal eden polis ve kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Şu anda kendilerine gerekli tıbbi müdahale yapılıyor.

İlk bilgilere göre aracın reşit olmayan bir kişi tarafından sürüldüğü belirtiliyor. Bazı kaynaklar sürücünün 11 yaşında bir çocuk olabileceğini kaydetti, ancak bu bilgi henüz kolluk kuvvetleri tarafından resmen onaylanmadı.

Olayın tüm ayrıntılarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.