Tesla Optimus Üretime Hazır: Elon Musk Dünyanın En Gelişmiş Robot Fabrikasını Açtı

·6·Teknoloji
Tesla Optimus Üretime Hazır: Elon Musk Dünyanın En Gelişmiş Robot Fabrikasını Açtı

Tesla şirketi, insansı robot projesi Optimus'u yeni bir aşamaya taşıdı. Şirketin CEO'su Elon Musk, sosyal medyada Fremont fabrikasından yeni bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Tesla'nın amiral gemileri olan Model S ve Model X otomobillerinin yerini artık robot üretim hattının aldığı görülüyor. Bu sadece teknolojik bir yenilenme değil, aynı zamanda şirketin gelecekteki temel yöneliminin değiştiğinin bir göstergesi. Ixbt.com'un haberine göre belirtiliyor.

Fremont fabrikası Tesla tarihinde önemli bir yere sahip. 2010 yılında Toyota ve GM ortaklığı olan NUMMI tesisinden satın alınan bu merkez, 2012'den beri şirketin ana üretim üssü olarak hizmet veriyor. Artık burada dünyanın en karmaşık ve gelişmiş humanoid robotları monte edilecek. ixbt.com verilerine göre, otomobil hattının robot üretim sistemine dönüştürülmesi sadece dört ay sürdü.

Rekor düzeyde hızlı transformasyon

Elon Musk bu süreci "inanılmaz derecede hızlı" olarak tanımladı. Otomobil montaj hatları tamamen söküldü ve yerlerine Almanya'dan getirilen modüler ekipmanlar ve onlarca yeni parça hattı kuruldu. Bu yeni sistem, Optimus Gen 3 robotlarının aktüatörler ve bataryalar dahil olmak üzere karmaşık parçalarının montajında uzmanlaşmış durumda.

Her bir Optimus robotu yaklaşık 10.000 benzersiz parçadan oluşuyor ve bu durum üretim sürecini oldukça karmaşıklaştırıyor. Bu nedenle, başlangıç aşamasında üretim hacminin yavaş artması bekleniyor. Ancak Tesla, uzun vadede Fremont'taki bu hattın kapasitesini yılda 1 milyon robota çıkarmayı planlıyor.

Gelecek planları ve beklenen fiyatlar

Tesla yönetimine göre Optimus, şirket tarihinin en kapsamlı ürünü haline gelecek. Musk'ın öngörülerine göre, gelecekte bu robotlara olan talep 20 milyar adedi aşabilir. Bu, insanlık tarihindeki herhangi bir teknolojik cihazdan daha fazla anlamına geliyor. Robotların temel görevi sadece endüstride değil, günlük yaşamda da insanlara yardımcı olmak olacak.

Şirket tarafından belirlenen planlara göre:

  • Optimus robotlarının seri üretimi bu yılın yazında başlayacak;
  • İlk satışların 2027 sonuna kadar hayata geçirilmesi bekleniyor;
  • Bir robotun fiyatının yaklaşık 20.000 ile 30.000 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca Elon Musk, Optimus teknolojilerinin Neuralink çipleriyle uyumlu çalışacağını vurguladı. Bu, siber teknolojiler yardımıyla insanların fiziksel yeteneklerini geri kazanmasına veya genişletmesine olanak tanıyacak. Günümüzde Optimus 3 modeli dünyanın en gelişmiş robotu olarak kabul ediliyor ve önümüzdeki yıllarda iş gücü piyasasında ve ev yaşamında devrim yaratması bekleniyor.

TeslaOptimusElon MuskRobotikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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