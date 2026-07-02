Enzo Fernandez Chelsea'den ayrılmanın yollarını arıyor

Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, kariyerine başka bir takımda devam edebilir. Arjantinli futbolcunun temsilcisi Javier Pastore, oyuncu hakkındaki söylentilere açıklık getirerek, şu anda kulüpten ayrılma seçeneklerinin değerlendirildiğini resmen doğruladı. Bu haber Marca tarafından bildirildi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pastore, Miami'deki bir etkinlikte verdiği röportajda Fernandez'in geleceğiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü gizlemedi. Henüz herhangi bir kulüple nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, futbolcunun menajerleri Stamford Bridge'den ayrılmak için tüm seçenekleri analiz ediyor. Bu haber, Enzo'nun takımın en pahalı transferlerinden biri olması nedeniyle Chelsea taraftarları için sürpriz oldu.

Son zamanlarda Enzo Fernandez'in adı, özellikle Real Madrid gibi İspanyol devleriyle sıkça anılıyor. Pastore, futbolcunun Madrid'e olan ilgisini ve orayı sık sık ziyaret etmesinin nedenlerini açıkladı. Ona göre, Madrid'de Enzo'nun Julian Alvarez dahil yakın arkadaşları yaşıyor ve bu şehir onun için sadece dinlenmek ve iş meselelerini çözmek adına uygun bir yer.

Real Madrid ilgisi ve transfer olasılığı

"Enzo şu anda tüm odağını milli takıma vermiş durumda, ancak Chelsea'den ayrılma olasılıklarını değerlendiriyoruz. Henüz herhangi bir takımla kesin bir anlaşma yok," diyor Javier Pastore. Madrid şehrinin her futbolcu için cazip bir yer olduğunu ve Enzo'nun orada vakit geçirmekten hoşlandığını, ancak bunun transferin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Enzo Fernandez'in Chelsea'deki performansı uzmanlar tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor. Sahada farklı pozisyonlarda oynayabilmesiyle öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu bazen defansif orta saha, bazen de daha ofansif bir rolde oynayarak Lionel Messi gibi liderlere yakın hareket etmeye alışkın. Çok yönlü özellikleri, diğer Avrupa devlerinin dikkatini çekmesi için doğal bir sebep.

Şu anda futbolcu, Arjantin milli takımıyla önemli turnuvalarda yer alıyor. Pastore'ye göre, Enzo'nun morali yerinde ve sahada elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulüpteki belirsizliklere rağmen uluslararası arenada yeteneklerini sergilemeye devam ediyor, bu da transfer değerini ve itibarını olumlu etkileyebilir.

Chelsea yönetimi henüz bu açıklamalara resmi bir yanıt vermedi. Ancak Enzo ayrılma isteğini kesin olarak dile getirirse, Londra kulübünün yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kesin. Olayların gelişimi, transfer döneminin açılmasına yakın, önümüzdeki aylarda daha netleşecek.