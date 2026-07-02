Enzo Fernandez Chelsea'den ayrılmanın yollarını arıyor

·45·Spor
Enzo Fernandez Chelsea'den ayrılmanın yollarını arıyor

Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, kariyerine başka bir takımda devam edebilir. Arjantinli futbolcunun temsilcisi Javier Pastore, oyuncu hakkındaki söylentilere açıklık getirerek, şu anda kulüpten ayrılma seçeneklerinin değerlendirildiğini resmen doğruladı. Bu haber Marca tarafından bildirildi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pastore, Miami'deki bir etkinlikte verdiği röportajda Fernandez'in geleceğiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü gizlemedi. Henüz herhangi bir kulüple nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da, futbolcunun menajerleri Stamford Bridge'den ayrılmak için tüm seçenekleri analiz ediyor. Bu haber, Enzo'nun takımın en pahalı transferlerinden biri olması nedeniyle Chelsea taraftarları için sürpriz oldu.

Son zamanlarda Enzo Fernandez'in adı, özellikle Real Madrid gibi İspanyol devleriyle sıkça anılıyor. Pastore, futbolcunun Madrid'e olan ilgisini ve orayı sık sık ziyaret etmesinin nedenlerini açıkladı. Ona göre, Madrid'de Enzo'nun Julian Alvarez dahil yakın arkadaşları yaşıyor ve bu şehir onun için sadece dinlenmek ve iş meselelerini çözmek adına uygun bir yer.

Real Madrid ilgisi ve transfer olasılığı

"Enzo şu anda tüm odağını milli takıma vermiş durumda, ancak Chelsea'den ayrılma olasılıklarını değerlendiriyoruz. Henüz herhangi bir takımla kesin bir anlaşma yok," diyor Javier Pastore. Madrid şehrinin her futbolcu için cazip bir yer olduğunu ve Enzo'nun orada vakit geçirmekten hoşlandığını, ancak bunun transferin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Enzo Fernandez'in Chelsea'deki performansı uzmanlar tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor. Sahada farklı pozisyonlarda oynayabilmesiyle öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu bazen defansif orta saha, bazen de daha ofansif bir rolde oynayarak Lionel Messi gibi liderlere yakın hareket etmeye alışkın. Çok yönlü özellikleri, diğer Avrupa devlerinin dikkatini çekmesi için doğal bir sebep.

Şu anda futbolcu, Arjantin milli takımıyla önemli turnuvalarda yer alıyor. Pastore'ye göre, Enzo'nun morali yerinde ve sahada elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulüpteki belirsizliklere rağmen uluslararası arenada yeteneklerini sergilemeye devam ediyor, bu da transfer değerini ve itibarını olumlu etkileyebilir.

Chelsea yönetimi henüz bu açıklamalara resmi bir yanıt vermedi. Ancak Enzo ayrılma isteğini kesin olarak dile getirirse, Londra kulübünün yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kesin. Olayların gelişimi, transfer döneminin açılmasına yakın, önümüzdeki aylarda daha netleşecek.

Enzo FernandezChelseaReal MadridTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tottenham Tarihindeki En Pahalı Transferi Gerçekleştirdi: Mateus Fernandes Londra KulübündeTottenham Tarihindeki En Pahalı Transferi Gerçekleştirdi: Mateus Fernandes Londra KulübündeBugün, 14:54Ismael Saibari Bayern Münih'te Beklenmedik Bir Numara Seçti: Arkasında Hüzünlü Bir Sebep VarIsmael Saibari Bayern Münih'te Beklenmedik Bir Numara Seçti: Arkasında Hüzünlü Bir Sebep VarBugün, 14:31Barcelona Yeni Sezon İçin Klasik Tarza Döndü (Foto)Barcelona Yeni Sezon İçin Klasik Tarza Döndü (Foto)Bugün, 14:09Atletico Madrid'den sürpriz transfer: Morten Hjulmand ile anlaşmaAtletico Madrid'den sürpriz transfer: Morten Hjulmand ile anlaşmaBugün, 13:51Dünya Kupası 2026. İngiltere – DR Kongo 2:1 (golleri izleyin)Dünya Kupası 2026. İngiltere – DR Kongo 2:1 (golleri izleyin)Bugün, 13:44Belçika, Senegal karşısında 0:2'den 3:2'ye nasıl döndü?Belçika, Senegal karşısında 0:2'den 3:2'ye nasıl döndü?Bugün, 13:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı