Almanya'da Aleksandr Puşkin'in bronz heykeli gizemli bir şekilde kayboldu

·24·Dünya
Almanya'da Aleksandr Puşkin'in bronz heykeli gizemli bir şekilde kayboldu

Almanya'nın Gemer şehrinde, Rus şair Aleksandr Puşkin'in bronz heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bunu Rusya'nın Almanya Büyükelçiliği bildirdi.

Bilgilere göre, yüksekliği yaklaşık 1,8 metre olan heykel, 1994 yılında Rusya'nın Şyolkovo şehri tarafından Gemer'e hediye edilmişti. İki halk arasındaki dostluğun simgesi olarak şehir merkezine dikilmişti.

Yerel halk, başlangıçta heykelin yerinde sadece metal sabitleyicilerin kaldığını fark etti. Polis, hırsızlığın 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiğini tahmin ediyor.

Rusya Büyükelçiliği olaydan endişe duyduğunu belirterek, heykeli çalan kişilerin kısa sürede tespit edilmesini ve anıtın yerine iade edilmesini umduğunu ifade etti.

Şu anda Alman kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Henüz şüpheliler ve hırsızlığın nedenleri hakkında resmi bir bilgi verilmedi.

AlmanyaAleksandr PuşkinHemerRusyaŞçyolkovo
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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