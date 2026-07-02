Saniyede 30 Sivrisinek: Çin'de Sivrisinekleri Lazerle Yok Eden Cihaz Geliştirildi

Çinli bir yapay zeka girişimi, sivrisineklere karşı yeni bir cihaz geliştirdi. Sistem, böcekleri otomatik olarak tespit ediyor ve lazer ışığıyla yok ediyor.

Bu proje için yaklaşık 3 milyon dolar yatırım toplandı. Proje, dünyanın 50'den fazla ülkesinde yaşayan 4 binden fazla kullanıcı tarafından desteklendi.

Cihaz, bir nöral ağ aracılığıyla havadaki hareketleri tarıyor. Sivrisineğin konumu belirlendikten sonra ona lazer ışını yönlendiriliyor. Geliştiriciler, cihazın hem evde hem de dış ortamda çalışabildiğini belirtiyor.

Bilgilere göre sistem, saniyede 30 sivrisineğe kadar yok edebiliyor. Cihazın etki alanı 3 metreye kadar olan mesafeyi kapsıyor.