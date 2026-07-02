Deprem Sonrası Dolar Dolu Kasa Bulundu

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, beklenmedik bir bulgu kamuoyunun dikkatini çekti. La Guayra eyaletinin Playa Grande bölgesinde, yıkılan konutların kalıntıları arasında içi ABD dolarlarıyla dolu olduğu belirtilen bir kasa tespit edildi.

Sosyal medyada yayılan videolarda, kasanın etrafına saçılmış dolar banknotları görülüyor. Bu görüntüler kısa sürede geniş çaplı tartışmalara yol açarak çeşitli tahmin ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Yerel halk, bazı kurtarma çalışmalarına katılan kişilerin ve görevlilerin paraları topladığını, ancak bunların resmi olarak kaydedilmediğini veya ilgili makamlara teslim edilmediğini iddia ediyor.

Venezuela yetkilileri şu ana kadar kasanın içindeki tutarın kesin miktarı, kasanın kime ait olduğu ve kaynağı hakkında resmi bir sonuç veya ek bilgi paylaşmadı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.