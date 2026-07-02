Tanınmış Bir Kişiden Gelen Mesaj Sizi Tuzağa Düşürebilir

·28·Teknoloji
Tanınmış Bir Kişiden Gelen Mesaj Sizi Tuzağa Düşürebilir

Sosyal ağlarda ünlü kişilerin adına açılan sahte sayfalar üzerinden insanları dolandırma vakaları artıyor. Bu profiller görünüş olarak orijinal hesaptan neredeyse ayırt edilemez olabilir.

Dolandırıcılar kullanıcılara özel mesaj göndererek çeşitli bahanelerle para istiyor. Bazı durumlarda ise zararlı bağlantıları açmaya teşvik ederek kişisel veya banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar.

Bu nedenle, mesaj gönderen sayfanın adının, işaretinin ve önceki faaliyetlerinin dikkatlice kontrol edilmesi gerekir. Bilinmeyen bir kişiye kart bilgileri, şifre veya telefona gelen gizli kodu vermek tehlikelidir.

Sahte bir hesap tespit edildiğinde, hemen engellenmeli ve platforma şikayet edilmelidir. Şüpheli bağlantıları açmamak da dolandırıcılıktan korunmanın temel önlemlerinden biridir.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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