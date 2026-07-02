Thierry Henry İngiltere Milli Takımını Uyardı: Harry Kane Her Zaman Kurtaramaz

·31·Spor
Thierry Henry İngiltere Milli Takımını Uyardı: Harry Kane Her Zaman Kurtaramaz

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası çeyrek finalinde Meksika ile oynayacağı maç öncesinde endişelerini dile getirdi. Henry'ye göre, Thomas Tuchel'in öğrencilerinin sadece Harry Kane'in bireysel yeteneğine güvenmesi takım için ağır bir bedele mal olabilir. İngiltere'nin Kongo DR karşısında aldığı zorlu galibiyet, Henry'yi pek ikna etmiş görünmüyor. Goal.com haberine göre belirtiyor.

Goal.com'un haberine göre eski forvet, İngiltere Milli Takımı'nın maça yavaş başlama alışkanlığının Meksika'nın kendine has iklim koşullarında felaketle sonuçlanabileceğini vurguluyor. Meksika başkentindeki rakım ve nem oranının futbolcuların fiziksel durumunu ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Bu da her türlü hatayı telafi etmeyi iki kat daha zorlaştıracaktır.

Azteca Stadyumu ve iklim engelleri

Thierry Henry, Fox Sports kanalına verdiği röportajda İngiltere'nin oyun tarzını eleştirdi. Henry, klimalı kapalı arenalarda oynamakla deniz seviyesinden 2200 metre yüksekte yer alan efsanevi Azteca Stadyumu'nda top koşturmak arasında büyük bir fark olduğunu söyledi. Bu koşullarda takım maçın başında geriye düşerse, durumu toparlamak neredeyse imkansız bir göreve dönüşür.

"Eğer İngilizler Kongo DR maçındaki gibi yavaş başlarlarsa, Meksika onları acımasızca cezalandırır. Yüksek rakımda nefes almak zorlaşır, enerji daha çabuk tükenir. Harry Kane gibi bir 'kurtarıcı' her zaman çıkıp maç sonunda duble yapamaz", diyor Henry.

Meksika'nın güçlü savunması

Meksika Milli Takımı bu turnuvada kendine has bir rekor kırıyor. Grup aşamasında Güney Afrika, Güney Kore, Çekya ve Ekvador ile oynadıkları maçlarda kalelerinde hiç gol görmediler. Bu denli disiplinli bir takıma karşı İngiltere'nin taktiksel çeşitliliğinin yetersiz kalabileceği konuşuluyor.

İstatistiklere bakıldığında, İngiltere Milli Takımı tarihi boyunca Dünya Kupaları'nda sadece iki kez ilk golü yiyip maçı galibiyetle tamamlamış. Meksika ise kendi evindeki Azteca Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Bu faktörlerin Thomas Tuchel için ciddi bir baş ağrısı olacağı kesin.

Thierry Henry, Harry Kane'in yeteneğini kabul etse de takım oyununun güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Henry'ye göre Bayern Münih forveti her türlü savunmayı aşabilir, ancak modern futbolda tek bir oyuncunun tüm bir turnuvanın kaderini belirlemesi çok zordur. İngiltere çeyrek finale yükselmek istiyorsa, maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele almalıdır.

İngiltereMeksikaHarry KaneThierry HenryDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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