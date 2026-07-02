443 Metre Yükseklikteki Evlilik Teklifi Çiftin Gözaltına Alınmasıyla Sonuçlandı

·49·Dünya
443 Metre Yükseklikteki Evlilik Teklifi Çiftin Gözaltına Alınmasıyla Sonuçlandı

New York'ta ekstrem bloger Ivan Birkus, sevgilisi Angela Nikola'ya sıra dışı bir şekilde evlenme teklif etti. Bunun için çift, Empire State Binası'nın yaklaşık 443 metre yüksekliğindeki tepesine çıktı.

Binada "Aşkın gücü, güç aşkından üstün geldiğinde dünya huzuru bulur" yazılı bir pankart açtılar. Aşk itirafı görüntüye de kaydedildi.

Çift yere indiğinde polis onları bekliyordu. Ivan ve Angela; izinsiz giriş, güvenlik kurallarını ihlal ve diğer suçlamalarla gözaltına alındı.

Şimdi onlara karşı yasal süreç başlatılacak. Bu nedenle çiftin evlilik ve balayı planları hukuki süreçten sonraya kalabilir.

443 Metre Yükseklikteki Evlilik Teklifi Çiftin Gözaltına Alınmasıyla Sonuçlandı

Ivan Birkus ve Angela Nikola daha önce de farklı ülkelerdeki yüksek binalara tırmanmışlardı. Tehlikeli yolculukları üzerine bir belgesel film bile çekildi.

Ivan BirkusAngela NikolaNew YorkEmpire State BuildingEkstrem Sporlar
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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