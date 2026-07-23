Epstein davasında adı geçen ajan evinde ölü bulundu

·76·Dünya
Epstein davasında adı geçen ajan evinde ölü bulundu

Amerikalı finansçı ve cinsel suçlarla itham edilen Jeffrey Epstein ile bağlantılı davada ismi birçok kez geçen model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel Fransa'daki evinde ölü bulundu. Bu haber France 24 tarafından duyuruldu.

Belirtildiğine göre, 69 yaşındaki İsveç vatandaşı olan Jean-Luc Brunel'in cansız bedeni 20 Temmuz günü Fransa'nın Colombes şehrindeki adresinde bulundu. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein ile ilgili belgelerde Jean-Luc Brunel'in ismi 2.090 kez geçmektedir. Soruşturma dosyalarında onun, Fransa'da Jeffrey Epstein için genç kadınları tanıştıran kişi olduğu belirtilmektedir.

Bu yılın Mayıs ayında BFMTV kanalına verdiği röportajda Brunel, Epstein'i yakından tanıdığını gizlememişti. Bazı genç kadınları onunla tanıştırdığını doğrulamış, ancak bunu sadece modellik ajansı faaliyetleri kapsamında yaptığını söylemişti. Aynı zamanda Epstein'in özel hayatından veya yasa dışı eylemlerinden haberdar olmadığını iddia etmişti.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce yayınlanan mahkeme belgelerinde Semerkant doğumlu Özbek bir kadınında Epstein ile yazışmaları ve bağlantıları kaydedilmişti. Belgelere göre, kadının finansal destek aldığı ve Epstein'in bazı tanıdıklarıyla görüşmelere hazırlandığına dair bilgiler yer alıyordu.

Jean-Luc Brunel hakkında beş kadın tecavüz ve cinsel saldırı şikayetinde bulunmuştu. Ancak o, tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek hayatı boyunca kimseye karşı böyle bir suç işlemediğini ifade etmişti.

Avukatı Meha Arab-Tigrintarafından yapılan açıklamaya göre, Brunel birkaç kez soruşturma makamlarına başvurarak resmi olarak sorgulanmayı talep etmişti. Ancak ölümüne kadar hiçbir zaman resmi olarak sorgulanmadı.

Avukat ayrıca, adli tıp raporu sonuçlanmadan ölüm nedenleri hakkında bir sonuca varmanın erken olduğunu vurguladı. Avukata göre, müvekkiline karşı hiçbir zaman resmi bir suçlama yöneltilmedi ve o kendisini her zaman masum olarak gördü.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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