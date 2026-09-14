Honor Watch 6 Pro akıllı saati kalp durmasını tespit ediyor

Honor, yeni amiral gemisi akıllı saati Honor Watch 6 Pro'nun tanıtımına hazırlanıyor. ixbt.com'un bilgilerine göre, bu yıl 28 Eylül'de yapılması planlanan etkinliğin giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir olay olması bekleniyor, çünkü yeni cihaz insan sağlığını izleme konusunda tamamen yeni yetenekler sunacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni Honor Watch 6 Pro saatinin en temel ve dikkat çekici özelliklerinden biri, kalp durması belirtilerini tespit etme sistemidir. Bu işlev, tehlikeli durumu zamanında fark ederek otomatik olarak acil durum SOS sinyalleri gönderme yeteneğine sahiptir. Bu da acil durumlarda insan hayatını kurtarmada önemli bir rol oynamaktadır.

Gelişmiş sağlık izleme teknolojileri

Üretici, bu işlevin Honor markası tarihinde ilk kez bu tür cihazlarda uygulandığını belirtiyor. Yine de şirket, sistemin çalışma prensibi, tıbbi sertifikasyon durumu ve farklı ülkelerdeki satış coğrafyası hakkında henüz ayrıntılı bilgi açıklamadı.

Ayrıca cihaz, ikinci nesil invaziv olmayan kan basıncı izleme sistemi ile donatılacak. Bunun için özel Smart Eye Sensing System teknolojisi kullanılacak. Honor, kullanıcılar için kan basıncını kontrol etme sürecini daha rahat ve neredeyse kesintisiz hale getirmeyi vaat ediyor.

Ekran özellikleri ve ek işlevler

Cihazın dış görünümü ve görsel yetenekleri de göz ardı edilmemiş. Honor Watch 6 Pro, 5500 nit tepe parlaklığına sahip True Color OLED ekran ile donatılmıştır. Bu, güneş ışığı altında bile verilerin rahatça okunmasını sağlar. Alıcılar için seramik ve çelik tasarımlar dahil olmak üzere çeşitli kasa türleri ve farklı renk seçenekleri sunulacaktır.

Bunun yanı sıra saat, CGM Blood Sugar Control Assistant adlı bir işlev alacak. Bu, sürekli kan şekeri izleme sistemleriyle bağlantılı olarak glikoz seviyesini kontrol etmeye yardımcı olan bir asistandır. Ancak mevcut bilgilere göre saat, kan şekerini bağımsız ve invaziv olmayan bir şekilde ölçme özelliğine sahip değildir, bu nedenle yerleşik bir glikometre olarak görülmemelidir.

Honor Watch 6 Pro saatinin tüm teknik özellikleri ve yetenekleri 28 Eylül'deki tanıtımda tamamen açıklanacak. Ancak şimdiden bu akıllı saatin, invaziv olmayan yöntemlerle hayati önem taşıyan göstergeleri neredeyse tam kapsamlı bir şekilde kontrol etmeyi mümkün kılacağı netleşti.