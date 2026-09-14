Enzo Maresca derbi galibiyeti ve Erling Haaland'ın golü hakkında konuştu

Manchester City, zorlu geçen derbi mücadelesinde bir kişi eksik kalmasına rağmen Manchester United karşısında dramatik bir galibiyet elde etti. Goal.com'un haberine göre, bu çetin karşılaşmanın ardından teknik direktör Enzo Maresca, öğrencilerinin gösterdiği iradeyi ve takım ruhunu övdü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan maç, ev sahibi ve konuk ekip için oldukça gergin başladı. İlk yarıda Phil Foden'ın kırmızı kart görerek oyundan atılmasının ardından Manchester City ciddi zorluklar yaşadı ve oyun planını tamamen değiştirmek zorunda kaldı.

Kırmızı kart ve maçın dönüm noktası

Phil Foden'ın oyundan atılmasına yol açan tartışmalı pozisyon maçın gidişatını etkiledi. Bu andan itibaren Pep Guardiola'nın öğrencileri değil, Enzo Maresca yönetimindeki takım savunma ağırlıklı bir kimliğe bürünerek rakibe boş alan bırakmadı.

Maresca, BBC Match of the Day'e verdiği röportajda hakem kararına değindi: "Kırmızı kart adildi ancak bu pozisyonda Manchester United oyuncusu Bruno Fernandes'e de aynı ceza verilmeliydi, konu sadece biz değildik" dedi.

Erling Haaland'ın golü etrafındaki tartışmalar

Maçın kaderini belirleyen gol, futbol kamuoyunda ve taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Manchester United taraftarları, Erling Haaland'ın gol attığı pozisyonda ofsayt olduğunu iddia etti ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

Teknik direktör bu duruma ilişkin net tavrını ortaya koyarak herhangi bir kural ihlali olmadığını vurguladı: "Bence bu pozisyonda her şey temizdi, gol net bir şekilde onside pozisyonundan atıldı" diyerek tartışmalı anı yorumladı.

Maçın sonuna kadar rakibe pres uygulayan ve kontra ataklara izin vermeyen Manchester City, kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Galibiyet sonrası saha kenarında duygularını gizleyemeyen uzman, bunun özel bir derbi olduğunu ve takım için bu galibiyetin çok değerli olduğunu ekledi.