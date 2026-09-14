Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi battı: 140 kişi aranıyor

Endonezya'nın Java Denizi'nde 243 kişiyi taşıyan Virgo Transport 8 adlı yolcu gemisi battı. Gemi, 13 Eylül günü Surabaya'dan Banjarmasin'e doğru seyir halindeyken olumsuz hava koşullarıyla karşılaştı ve yerel saatle yaklaşık 02:00'de gemiyle iletişim kesildi. Bu durum Antara tarafından bildirildi.

İlk bilgilere göre kurtarma ekiplerinin 103 kişiyi tahliye ettiği ve bunlardan birinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Son gelen bilgilere göre, tahliye edilenler arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 140 kişi ise hala aranıyor.

Virgo Transport 8 gemisi 12 Eylül'de Surabaya'dan yola çıkmış ve Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin'e gitmesi planlanmıştı. Gemide 30 mürettebat, 27 personel, 60 yolcu ile 126 sürücü ve yardımcıları bulunuyordu. Ayrıca gemi 89 aracı da taşıyordu.

Olaydan önce kaptan, hava koşullarının kötüleşmesi nedeniyle geminin yan yattığını bildirdi. Ardından iletişim kesildi ve Endonezya arama-kurtarma servisi geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kurtarma çalışmalarına gemiler ve bir helikopter de dahil edildi.

Kazanın kesin nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Arama-kurtarma operasyonu devam ediyor.