Hansi Flick, Barcelona'da penaltıları kimin kullanacağını açıkladı

İspanya Ligi'nin bir sonraki haftasında ilginç ve gol dolu bir oyun sergileyen Barcelona, deplasmanda Levante'yi mağlup etti. Estadi Ciutat de València'da oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, rakip kaleye karşılıksız goller göndererek sahadan 4:2'lik galibiyetle ayrıldı. Goal.com'un haberine göre, bu maçtaki en önemli ve tartışılan durumlardan biri penaltı atışıyla ilgiliydi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın henüz 5. dakikasında Xavi Espart skoru açarken, kısa süre sonra Lamine Yamal farkı artırdı. İkinci yarının başında konuk ekip lehine verilen penaltı vuruşunda topun başına tecrübeli Raphinha'nın geçmesi bekleniyordu. Ancak topu genç yetenek Lamine Yamal aldı, vuruşu başarıyla gerçekleştirdi ve takımının üçüncü golüne imza attı. Bu beklenmedik karar, maç sonu basın toplantısında gazetecilerin ana sorularından biri oldu.

Lamine Yamal'ın tarihi başarısı

Penaltıyı başarıyla gole çeviren Lamine Yamal, 21. yüzyılda Lionel Messi'den sonra büyük bir başarıyı tekrarladı. Üst üste üçüncü maçında duble yapan Yamal, La Liga 'nın ilk beş haftasında bu istatistiği yakalayan ikinci Barcelonalı futbolcu oldu. Daha önce sadece Lionel Messi, 2012/13 sezonunda bu başarıya ulaşmıştı. Yamal'ın şu an ligdeki gol sayısı 6'ya ulaştı.

Bu sonuçla yetenekli forvet, gol krallığı yarışında Raphinha, Kylian Mbappé ve Sergio Camello ile aynı istatistiği paylaşıyor. Katalan kulübü ise bu sezon çıktığı ilk beş maçta rakip fileleri tam 20 kez havalandırmayı başardı.

Hansi Flick'in açıklaması ve teknik heyetin kararı

Maç sonu basın toplantısında teknik direktör Hansi Flick, takımda penaltı atışlarının nasıl belirlendiğine açıklık getirdi. Alman çalıştırıcı, bu kararın sadece kendisine bağlı olmadığını vurguladı., dedi teknik adam.

Teknik direktörün bu sözleri, teknik ekip ile futbolcular arasındaki güvenin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Rakibin yoğun direnişine rağmen, uzatma dakikalarında Karim Adeyemi galibiyeti perçinleyen golü attı. Sonuç olarak 15 puana ulaşan Barcelona, La Liga puan durumunda liderliğini sürdürdü.