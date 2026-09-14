Pekin'de insansı robotlar arasında dans yarışması düzenlendi (video)
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Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen II. Dünya İnsansı Robot Oyunları kapsamında robotlar arasında dans yarışmaları gerçekleştirildi. İnsansı robotlar, farklı dans stillerindeki hareketlerini sergileyerek denge ve hareket kabiliyetlerini gösterdiler.
Yarışma programında sokak dansı, amigo dansı ve dans sporu gibi kategoriler yer aldı. Dans sporunda ise iki insansı robottan oluşan takımlar, vals veya samba yaparak rekabet ettiler.
II. Dünya İnsansı Robot Oyunları, 22-26 Ağustos tarihleri arasında Pekin'deki Ulusal Sürat Pateni Arenası'nda düzenlendi. Yarışmaya 16 ülkeden 666 takım ve 2056 robot katıldı.
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