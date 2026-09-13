Sadece dili birkaç ton: Mavi balina hakkında şaşırtıcı gerçekler

·5·Dünya
Sadece dili birkaç ton: Mavi balina hakkında şaşırtıcı gerçekler

Hayal edin: Dünyanın en büyük hayvanlarından biri olan mavi balinanın dili birkaç ton ağırlığında olabilir. Bu rakam bile doğadaki büyüklük sınırlarının ne kadar şaşırtıcı olduğunu gösteriyor.

Mavi balinanın vücudu son derece büyük olduğu için bazı organları da şaşırtıcı boyutlara ulaşır. Dili bile devasa bir hayvana yakışacak kadar büyüktür.

Sadece dilin ağırlığının bazı kaynaklarda birkaç tona kadar çıkabildiği belirtilmektedir. Mavi balina temel olarak küçük krillerle beslenir. Beslenme sırasında ağzına büyük miktarda su ve yiyecek alır.

Daha sonra balen plakaları yardımıyla suyu dışarı atarak krilleri içeride tutar. Böylece devasa vücut, çok küçük canlılar sayesinde enerji kazanır.

Mavi BalinaKrillerKütleDoğal YaşamDeniz Biyolojisi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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