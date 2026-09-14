Manchester derbisindeki golle ilgili hakem hatası kabul edildi

·3·Spor
Manchester derbisindeki golle ilgili hakem hatası kabul edildi

İngiltere Profesyonel Hakem Kurulu, Manchester derbisinde atılan tartışmalı golle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Goal.com'un haberine göre, Manchester City ile Manchester United arasındaki karşılaşmada Erling Haaland tarafından atılan galibiyet golünün hakem hatası olduğu kabul edildi ve bu karar futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Old Trafford stadyumunda gerçekleşen mücadelenin 60. dakikasında Erling Haaland rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirmişti. Başlangıçta sahadaki hakemler forvetin pozisyonunu ofsayt olarak değerlendirse de, VAR sistemi durumu yeniden inceleyerek golü gayriresmi olarak geçerli saydı. Ancak hakem kurulu, daha sonra video görüntülerini inceleyerek ciddi bir hata yapıldığını kabul etti.

VAR sisteminin anlaşılmaz kararı

Hakem kurulunun resmi açıklamasında, atak sırasında Manchester City orta sahası Enzo Fernandez'in topa dokunmaması nedeniyle durumun sübjektif ofsayt olarak değerlendirildiği belirtildi. Buna rağmen, VAR hakemleri futbolcunun rakip oyununa etkisini yeterince değerlendiremedi ve orta hakeme durumu saha kenarında incelemesini tavsiye etmeleri gerekiyordu.

Bu durum, modern futbol teknolojileri ve VAR sisteminin güvenilirliği konusunda bir kez daha ciddi soruları beraberinde getirdi. Yetkililer hatayı kabul ederek Manchester United kulübü temsilcileriyle iletişime geçtiklerini ve durumun tamamen analiz edileceğini bildirdi.

Ev sahibinin haklı tepkisi

Maçın sona ermesinin ardından Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, hakemlerin kararına duyduğu öfkeyi gizlemedi. Modern teknolojilerin mevcut olduğu bir dönemde böyle bariz hataların yapılmasını anlaşılmaz olarak nitelendirdi.

Michael Carrick, hakem şefi Howard Webb ve ekibinden özür dilenmesi ihtimali hakkında konuşurken, alaycı bir şekilde özür beklediğini ifade etti. Teknik direktöre hakemler tarafından futbolcunun oyuna etki etmediğine dair açıklama yapıldı ancak kendisi bu mantığı kesinlikle anlamadığını vurguladı.

Manchester CityManchester UnitedErling HaalandVARPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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