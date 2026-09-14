“Ölümsüz denizanası” gerçekten var mı? Bilim insanları bu şaşırtıcı canlının sırrını çözdü

Doğada yaşlanma sürecini tersine çevirebilen eşsiz bir canlı bulunmaktadır. Adı Turritopsis dohrnii'dir. Bu sıra dışı yeteneği nedeniyle bilimsel literatürde ve medyada “ölümsüz denizanası” olarak bilinir.

Bu denizanası, yetişkinliğe ulaştıktan sonra yaralanma, elverişsiz koşullar veya yaşlanma gibi ciddi stres durumlarıyla karşılaştığında gelişim döngüsünü tersine çevirebilir. Yani yetişkin denizanası halinden, polip adı verilen daha genç bir gelişim evresine geri döner.

Bu süreçte vücudu önce ara, kist benzeri bir evreye geçer. Daha sonra hücreler ve dokular yeniden organize olarak polip şeklini alır. Bilim insanları, bu süreçte hücrelerin bir türden diğerine yeniden özelleşmesi olan transdiferansiyasyonun önemli bir rol oynadığını belirlemiştir.

İşin en ilginç yanı, bu sürecin sadece bir kez gerçekleşmekle sınırlı olmamasıdır. Araştırmalar, Turritopsis dohrnii'nin yaşam döngüsünü defalarca tekrarlayabileceğini göstermiştir. Bu nedenle yaşlanma, rejenerasyon ve hücrelerin yeniden programlanmasını inceleyen bilim insanları için ilgi çekici bir organizmadır.

Ancak “ölümsüz denizanası” denildiğinde asla ölmeyeceği anlaşılmamalıdır. Yaşam döngüsünü biyolojik olarak yeniden başlatma yeteneğine sahip olsa da, avcılar veya diğer dış etkenler gibi tehlikeler nedeniyle ölebilir.

Sonuç olarak, Turritopsis dohrnii gerçekten mevcuttur ve yaşam döngüsünü “tersine çevirme” yeteneği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak “ölümsüz” ismi, mutlak anlamda sonsuz bir yaşamı değil, yaşlanma ve gelişim döngüsünü yeniden başlatma konusundaki eşsiz yeteneğini ifade eder.