Pakistan'da düğünleri artık goriller ısıtıyor

·2·Dünya
Pakistan'da düğünleri artık goriller ısıtıyor

Pakistan'da düğün ve diğer etkinliklerde goril kostümlü dansçıların performansları yeni bir trend haline geliyor. Lahor'da faaliyet gösteren özel hizmetler, düğünler, doğum günleri ve çeşitli kutlamalarda konukları eğlendirmek için goril kılığındaki dansçıları davet ediyor.

Tamamen hava ile şişirilen dev kostümlerle sahne alan dansçılar, piste çıkıp zıplayarak dans ediyor, konukları da aralarına alarak etkinliğe neşeli bir hava katıyor. Sosyal medyada yayılan videolar ise bu sıra dışı gösterinin popülaritesini daha da artırıyor.

İlginç olan ise, goril trendinin komşu Hindistan'da da 2026 yılının başından itibaren düğün törenlerinde yaygınlaşmaya başlamasıdır. Bazı düğünlerde goril kostümlü dansçılar, gelin-damat ve konuklarla birlikte dans ederek eğlencenin odak noktası haline geliyor.

Trend sadece düğünlerde değil, doğum günleri ve üniversite etkinlikleri gibi diğer törenlerde de görülmeye başlandı. Pakistan'ın Dawn gazetesi, bu tür performansların üniversite etkinliklerine ve çeşitli bayramlara da girdiğini kaydetti.

Sizce Özbek düğünlerinde de goril kostümlü dansçıların performansı ilginç olur muydu? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

PakistanLahorGoril KostümüDawnEğlence
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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