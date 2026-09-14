100 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı — her gün yenen sosisli sandviç ve diyet kola mı?

·13·Dünya
100 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı — her gün yenen sosisli sandviç ve diyet kola mı?

100 yaşındaki Frida South, Kaliforniya'dasıra dışı akşam yemeği alışkanlığı sayesinde sosyal medyanın gerçek bir yıldızı haline geldi. Her akşam yemeğinde aynı şeyi, yani hardal ve doğranmış soğanlı bir sosisli sandviç yiyor ve yanında diyet kola içiyor. Bu haber Unian tarafından duyuruldu.

Kızı Queen de annesiyle ilgileniyor ve annesinin 100. yaş günü vesilesiyle bir video paylaştı. Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcıları bu neşeli kadını çok sevdi.

Frida, en sevdiği akşam yemeğini o kadar çok seviyor ki, onun hakkında kendi şarkısını bile bestelemiş.

100 yaşındaki kadın videoda, «Yedinci gökyüzündeyim çünkü sosisli sandviçim ve diyet kolam var. Sosisli sandviç ve diyet koladan daha iyi ne olabilir? Hayatımın her gününde yedinci gökyüzündeyim» diye şarkı söylüyor.

Frida'nın elinde sosisli sandviç ve gazlı içecek kutusuyla durduğu, ardından akşam yemeği hakkında neşeli bir şarkı söylediği görüntüler sosyal medya kullanıcılarını cezbetti. Bazı kullanıcılar şaka yollu, bu yemeğin onun kişisel «gençlik iksiri» olduğunu tahmin etti.

Kızı, annesiyle çektiği ve sosyal medyada yayılan videoların, birlikte vakit geçirmenin özel bir yolu haline geldiğini söylüyor.

Queen, «Şunu söylemeliyim ki, bu bizim için birbirimize daha da yakınlaşmamızı sağlayan en güçlü deneyim oldu. Birbirimizi çok seviyoruz» diyor.

Aile, Frida'nın hayatından başka anları da paylaşıyor: eski gazetelerden makaleler, aile belgeleri ve en sevdiği yemekleri içeren videolar bunlardan bazıları.

Videolardan birinde kadın, elinde bir kutu diyet kola ile şakalaşarak, onu «patlayana kadar» içmeyi planladığını söylüyor.

Yorumlarda kullanıcılar Frida'ya destek verdi ve hayata karşı tutumunu övdü. İnsanlar onu harika bir insan olarak nitelendirerek, basit şeylerden mutlu olabilmesine hayran kaldılar. Bazıları ise artık onun günlük alışkanlığını kendilerinin de tekrarlamak istediklerini şaka yollu yazdılar.

Frida'ya 100 yaşına kadar yaşamak isteyenlere uzun ömrün sırrı ve tavsiyesi sorulduğunda ise çok basit bir cevap verdi:

«Nefes almaya devam edin.»

Frida SouthQueenKaliforniyaSosyal MedyaUzun Ömür
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

23 yıl kolsuz yaşadı: Felix'in hayatını değiştiren benzersiz operasyon23 yıl kolsuz yaşadı: Felix'in hayatını değiştiren benzersiz operasyonBugün, 03:29Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi battı: 140 kişi aranıyorEndonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi battı: 140 kişi aranıyorBugün, 03:17Pakistan'da düğünleri artık goriller ısıtıyorPakistan'da düğünleri artık goriller ısıtıyorBugün, 02:26“Ölümsüz denizanası” gerçekten var mı? Bilim insanları bu şaşırtıcı canlının sırrını çözdü“Ölümsüz denizanası” gerçekten var mı? Bilim insanları bu şaşırtıcı canlının sırrını çözdüBugün, 01:35Sadece dili birkaç ton: Mavi balina hakkında şaşırtıcı gerçeklerSadece dili birkaç ton: Mavi balina hakkında şaşırtıcı gerçeklerDün, 23:39Everest de çöp yığınına dönüşüyor: Dünyanın en yüksek zirvesindeki acı manzaraEverest de çöp yığınına dönüşüyor: Dünyanın en yüksek zirvesindeki acı manzaraDün, 23:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı