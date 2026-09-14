100 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı — her gün yenen sosisli sandviç ve diyet kola mı?

100 yaşındaki Frida South, Kaliforniya'dasıra dışı akşam yemeği alışkanlığı sayesinde sosyal medyanın gerçek bir yıldızı haline geldi. Her akşam yemeğinde aynı şeyi, yani hardal ve doğranmış soğanlı bir sosisli sandviç yiyor ve yanında diyet kola içiyor. Bu haber Unian tarafından duyuruldu.

Kızı Queen de annesiyle ilgileniyor ve annesinin 100. yaş günü vesilesiyle bir video paylaştı. Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcıları bu neşeli kadını çok sevdi.

Frida, en sevdiği akşam yemeğini o kadar çok seviyor ki, onun hakkında kendi şarkısını bile bestelemiş.

100 yaşındaki kadın videoda, «Yedinci gökyüzündeyim çünkü sosisli sandviçim ve diyet kolam var. Sosisli sandviç ve diyet koladan daha iyi ne olabilir? Hayatımın her gününde yedinci gökyüzündeyim» diye şarkı söylüyor.

Frida'nın elinde sosisli sandviç ve gazlı içecek kutusuyla durduğu, ardından akşam yemeği hakkında neşeli bir şarkı söylediği görüntüler sosyal medya kullanıcılarını cezbetti. Bazı kullanıcılar şaka yollu, bu yemeğin onun kişisel «gençlik iksiri» olduğunu tahmin etti.

Kızı, annesiyle çektiği ve sosyal medyada yayılan videoların, birlikte vakit geçirmenin özel bir yolu haline geldiğini söylüyor.

Queen, «Şunu söylemeliyim ki, bu bizim için birbirimize daha da yakınlaşmamızı sağlayan en güçlü deneyim oldu. Birbirimizi çok seviyoruz» diyor.

Aile, Frida'nın hayatından başka anları da paylaşıyor: eski gazetelerden makaleler, aile belgeleri ve en sevdiği yemekleri içeren videolar bunlardan bazıları.

Videolardan birinde kadın, elinde bir kutu diyet kola ile şakalaşarak, onu «patlayana kadar» içmeyi planladığını söylüyor.

Yorumlarda kullanıcılar Frida'ya destek verdi ve hayata karşı tutumunu övdü. İnsanlar onu harika bir insan olarak nitelendirerek, basit şeylerden mutlu olabilmesine hayran kaldılar. Bazıları ise artık onun günlük alışkanlığını kendilerinin de tekrarlamak istediklerini şaka yollu yazdılar.

Frida'ya 100 yaşına kadar yaşamak isteyenlere uzun ömrün sırrı ve tavsiyesi sorulduğunda ise çok basit bir cevap verdi:

«Nefes almaya devam edin.»