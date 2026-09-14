Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'nden astrofizikçiler, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan yeni çalışmalarıyla modern kozmolojinin en hararetli bilimsel tartışmalarından birini yeniden alevlendirdi. Bilim insanları, geçen yıl yayımlanan sansasyonel hipotezlerine karşı yazılan eleştirel makalelerin ciddi metodolojik hatalar içerdiğini ve bunun Evren'in genişlemesine dair algıları değiştirebileceğini belirtiyor. Bu konuyu Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un haberine göre, geçen yılın sonunda Güney Koreli ekip, mesafeleri ölçmek için standart mumlar olarak kabul edilen Tip Ia süpernovaları analiz etti. O dönemde bilim insanları, yıldızların yaşına ilişkin düzeltmeler yapıldıktan sonra Evren'in genişlemesinin ivmelenmeden yavaşlamaya geçmiş olabileceğini duyurmuştu. Eğer bu doğrulanırsa, Evren'in hızlanmasından sorumlu olduğu düşünülen karanlık enerji sabit değil, zamanla değişen bir evrime sahip olacak; bu da Lambda-CDM standart kozmolojik modelinin temel ilkelerini sarsacaktır.

Eleştiriye yanıt ve metodolojik tartışmalar

Bu yılın Haziran ayında Southampton Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırmacı grubu, bir yanıt makalesi yayımlayarak süpernova yaşı ile parlaklıkları arasındaki ilişkinin çok zayıf olduğunu iddia etti. Onlara göre, Koreli bilim insanlarının önerdiği düzeltme, Evren'in hızlanarak genişlediği modelini çürütmek için çok küçüktür. Ancak Yonsei Üniversitesi ekibi, bu eleştiriye bilimsel bir yanıt vererek rakiplerinin de hataları olduğunu ortaya koydu.

Temel itiraz, eleştirmenlerin çalışmalarında çok geniş bir kırmızıya kayma aralığı (0,04 < z < 0,42) olingan oʻta yangi yulduzlarni birlashtirib oʻrgangan. Bunday oraliqda asosiy galaktikalarning oʻrtacha yoshi taxminan 3 milliard yilga oʻzgarib ketadi. Tadqiqot rahbari doktor Chul Chxungning taʼkidlashicha, opponentlar koʻrsatib oʻtgan yosh siljishining qiyaligi aynan shu metodologik muammo natijasidir, tegishli qizil siljish oraligʻi cheklanganda esa yoshga bogʻliqlik yana kuchayadi.

Gelecekteki gözlemler ve belirleyici test

İkinci tartışmalı konu, ana galaksilerin yaşının süpernovaların ana yıldızlarının yaşına göre yeniden hesaplanmasıyla ilgilidir. Eleştirmenler bu evrimin çok belirgin olmadığını iddia etseler de, yanıt makalesinin yazarları tam da bu etkinin parlaklığın yaşa bağlılık grafiğini önemli ölçüde dikleştirdiğini göstermektedir. Her iki faktör birlikte hesaba katıldığında, kozmolojik hesaplamalar için nihai düzeltme önceki gibi değişmeden kalmaktadır.

Dahası, süpernovalara ilişkin düzeltilmiş sonuçlar, DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) aracıyla elde edilen baryonik akustik salınımların bağımsız verileriyle örtüşmektedir. Bu durum, bilim insanlarına göre, karanlık enerjinin evrimsel doğasına bir kez daha işaret etmektedir.

Yazarlar, çalışmalarının kozmik hızlanmanın durduğuna dair mutlak bir kanıt olmadığını açıkça kabul etmektedir. Ancak bu araştırma, Tip Ia süpernovaların yorumlanmasındaki sistematik hataların kozmolojideki en önemli ölçümleri ne kadar etkilediğini bir kez daha tartışmaların merkezine taşıdı. Önümüzdeki aylarda Vera Rubin Gözlemevi'nin faaliyete geçmesi ve daha geniş, daha homojen süpernova örneklemesiyle bu konuya tam bir açıklık getirilmesi bekleniyor.