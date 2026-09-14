23 yıl kolsuz yaşadı: Felix'in hayatını değiştiren benzersiz operasyon

·6·Dünya
23 yıl kolsuz yaşadı: Felix'in hayatını değiştiren benzersiz operasyon

İzlandalı Felix Gretarsson, 12 Ocak 1998'de yüksek gerilim hattında çalışırken elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybetti. O sırada 26 yaşındaydı. Bu durum The Guardian tarafından bildirildi.

23 yıl sonra, 13 Ocak 2021'de Fransa'nın Lyon kentindeki Edouard Herriot Hastanesi'nde Gretarsson'a dünyada ilk kez çift kol ve omuz nakli operasyonu gerçekleştirildi. Karmaşık cerrahi operasyon yaklaşık 15 saat sürdü ve 15'i cerrah olmak üzere yaklaşık 50 sağlık personeli katıldı.

Operasyondan sonra Gretarsson uzun süreli bir rehabilitasyon sürecine başladı. Başlangıçta yeni kollarında hisler oluşmaya başladı, daha sonra hareketleri geri kazanmak için düzenli fizyoterapi seansları uygulandı.

Zamanla yeni kollarını kullanmayı kademeli olarak öğrendi. Sonraki yıllarda günlük işleri yapma, araba sürme ve diş fırçalama gibi faaliyetleri yeni kolları sayesinde gerçekleştirebildiğini belirtti.

Gretarsson'un operasyonu, nakil tarihindeki önemli tıbbi başarılardan biri olarak kaydedildi. Kendisi, dünyada çift kol ve omuz nakli yapılan ilk hasta olma özelliğini taşıyor.

Felix GretarssonEdouard Herriot HastanesiLyonTransplantasyonTıp
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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