Orta Doğu bölgesi ve tüm uluslararası güvenlik sistemi, benzeri görülmemiş derecede tehlikeli, tektonik değişimlerin eşiğinde duruyor. Dünya genelinde yeni askeri-siyasi koalisyonlar çoktan şekillendi ve bu bölünmenin en sıcak noktası olarak Orta Doğu sahası öne çıkıyor. İsrail resmi çevrelerinin gelecekte Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmanın kaçınılmaz olduğunu açıkça ilan etmesinin ardından Tel Aviv; Ankara ile ezeli düşmanlığı olan Yunanistan, Kıbrıs'ın Rum kesimi ve güçlü Hindistan'ı birleştiren yeni bir ittifak kurdu.

Böyle bir askeri-siyasi kuşatmaya karşı Türkiye de sessiz kalmadı: Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara, Suudi Arabistan ve Müslüman dünyasının tek nükleer devleti olan Pakistan ile "Mekke Savunma Paktı"nı imzaladı. En endişe verici husus ise, bu iki yeni koalisyona giren her bir devleti birbirine bağlayan derin tarihi ve jeopolitik düşmanlıkların bulunması ve bu iki güçlü bloğun ilk büyük çatışmasının Suriye sahasında yaşanabilecek olmasıdır.

Peki, Orta Doğu'daki yeni askeri kutuplar ne amaçla kuruluyor, Pakistan ve Hindistan çekişmesi Arap dünyasına nasıl sıçradı ve Suriye gerçekten küresel bir çatışma poligonuna mı dönüşecek?

İsrail koalisyonu: Ankara'ya karşı Atina, Lefkoşa ve Yeni Delhi ittifakı

Tel Aviv, bölgede Türkiye'nin artan jeopolitik etkisini durdurmak için geniş kapsamlı bir ittifak oluşturdu:

Gelecekteki savaşın kaçınılmazlığı: İsrail yönetimi, Türkiye ile askeri bir çatışmanın er ya da geç gerçekleşeceğini açıkça kabul ederek buna karşı müttefikler aramaya başladı;

Akdeniz'deki düşmanlar birliği: Türkiye ile ezeli bölgesel ve deniz yetki alanı tartışmaları içinde olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs (Rum kesimi) bu bloğun doğal üyeleri haline geldi;

Hindistan'ın Orta Doğu'ya girişi: Pakistan ve Türkiye'nin dostane ilişkilerine karşılık, Hindistan İsrail ile stratejik ortaklığını güçlendirerek bu ittifakta önemli bir askeri-ekonomik güç olarak ortaya çıktı.

«Mekke Savunma Paktı»: Türkiye, Suudi Arabistan ve nükleer Pakistan

İsrail ve ortaklarının hamlesine yanıt olarak Müslüman dünyasının ana güç merkezleri tek bir savunma hattında birleşti:

İslam dünyasının nükleer kalkanı: Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgesel güvenliği garanti altına almak amacıyla resmi nükleer statüye sahip Pakistan'ı savunma sistemine dahil etti;

Kutsal mekanların korunması adına: Bu ittifak "Mekke Savunma Paktı" adını alarak sadece bölgesel güvenliği değil, aynı zamanda bölgesel çıkarları kolektif olarak korumayı hedefleyen stratejik bir yapıya dönüştü;

Askeri dengenin yeniden tesisi: Bu üçlü; finansal güç (Riyad), teknolojik-askeri ordu (Ankara) ve nükleer kapasiteyi (İslamabad) birleştirerek en güçlü jeopolitik bloğu oluşturdu.

Karşılıklı nefret bağları ve Suriye'deki olası çatışma poligonu

Şekillenen yeni bloklar tesadüfi değil, ezeli düşmanlık temelinde kurulmuştur:

«Düşmanımın düşmanı dostumdur»: Bloklar içinde Yunanistan-Türkiye, Pakistan-Hindistan ve İsrail-Arap dünyası gibi birkaç on yıllık ihtilaflar tek bir noktada düğümlendi;

Suriye — belirleyici savaş alanı: Her iki klanın çıkarlarının çatıştığı, kontrolsüz ve parçalanmış ana bölge Suriye'dir. Uzmanlara göre, iki bloğun doğrudan veya vekalet yoluyla çatışmasının tam da Suriye sınırlarında başlama ihtimali oldukça yüksektir;

Yeni dünya düzeni tehlikesi: Yerel ihtilaflar artık küresel nükleer devletler (Pakistan ve Hindistan) ve güçlü orduların katılımıyla büyük bir savaş riski doğuruyor.

Orta Doğu'daki bu yeni askeri bölünme, bölgede barış döneminin bittiğini, büyük devletler arasında açık ve uzlaşmaz güç gösterileri döneminin başladığını gösteriyor.

Sizce İsrail, Yunanistan ve Hindistan ittifakına karşı kurulan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan birliği ("Mekke Paktı") bölgedeki güç dengesini koruyabilecek mi, yoksa bu gerilim Suriye'de üçüncü dünya savaşının kıvılcımını mı ateşleyecek? Nükleer Pakistan'ın bu sahaya girmesi neleri değiştirecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Doğu'daki bu en tehlikeli jeopolitik çatışma analizini tüm yakınlarınız ve uluslararası siyaset meraklılarıyla paylaşın!